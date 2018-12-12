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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۰۷

مدیر فرودگاه زنجان:

آغازمجدد پروازهای مسافرتی نیازمند کمک همه دستگاه‌ها است

آغازمجدد پروازهای مسافرتی نیازمند کمک همه دستگاه‌ها است

زنجان-مدیر فرودگاه زنجان با بیان اینکه فرودگاه به‌عنوان یک ظرفیت مهم در توسعه همه‌جانبه  استان زنجان تأثیر بسزایی دارد،گفت: آغازمجدد پروازهای مسافرتی از فرودگاه نیازمند کمک همه دستگاهها است.

محمدقاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فرودگاه زنجان عملیاتی شده است، افزود: در فرودگاه زنجان پروازهای مختلف نظامی، تفریحی، امدادی و آموزشی انجام می‌شود و  متأسفانه مدتی است که پروازهای مسافرتی انجام نمی‌شود.

مدیر فرودگاه زنجان با بیان اینکه برای اینکه پرواز مسافرتی انجام شود سه ضلع باید تکمیل شود، گفت: ضلع اول فرودگاه است که این فرودگاه عملیاتی و به‌روز است و تمام امکانات مدرن فرودگاهی را دارد و ضلع بعدی هم شرکت‌های هواپیمایی است که باید پرواز بگذارند. 

قاسمی با بیان اینکه ضلع سوم بحث گردشگری است و باید فعال شود، تأکید کرد:  باید بخش خصوصی در بخش گردشگری پای‌کار بیاید و با شرکت‌های هواپیمایی پرواز برقرار کند. 

وی با تاکید بر اینکه آغاز مجدد پروازهای مسافرتی از فرودگاه نیازمند کمک همه دستگاه ها است، افزود: بخش دولتی و مسئولین ارشد استان زنجان هم باید بخش گردشگری را حمایت کنند تا بتوانیم هر چه زودتر پروازهای داخلی استان را با شرکت‌های هواپیمایی برقرار کنیم.

مدیر فرودگاه زنجان گفت: فرودگاه به‌عنوان یک ظرفیت مهم در توسعه همه‌جانبه  استان زنجان تأثیر بسزایی دارد،  ساخت فرودگاه زنجان از سال ۶۹ آغاز شد ولی از همان دوران با فرازوفرودهایی مواجه بوده و از سال ۱۳۷۹ شروع به فعالیت کرده است.

کد مطلب 4482389

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