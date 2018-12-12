محمدقاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فرودگاه زنجان عملیاتی شده است، افزود: در فرودگاه زنجان پروازهای مختلف نظامی، تفریحی، امدادی و آموزشی انجام می‌شود و متأسفانه مدتی است که پروازهای مسافرتی انجام نمی‌شود.

مدیر فرودگاه زنجان با بیان اینکه برای اینکه پرواز مسافرتی انجام شود سه ضلع باید تکمیل شود، گفت: ضلع اول فرودگاه است که این فرودگاه عملیاتی و به‌روز است و تمام امکانات مدرن فرودگاهی را دارد و ضلع بعدی هم شرکت‌های هواپیمایی است که باید پرواز بگذارند.

قاسمی با بیان اینکه ضلع سوم بحث گردشگری است و باید فعال شود، تأکید کرد: باید بخش خصوصی در بخش گردشگری پای‌کار بیاید و با شرکت‌های هواپیمایی پرواز برقرار کند.

وی با تاکید بر اینکه آغاز مجدد پروازهای مسافرتی از فرودگاه نیازمند کمک همه دستگاه ها است، افزود: بخش دولتی و مسئولین ارشد استان زنجان هم باید بخش گردشگری را حمایت کنند تا بتوانیم هر چه زودتر پروازهای داخلی استان را با شرکت‌های هواپیمایی برقرار کنیم.

مدیر فرودگاه زنجان گفت: فرودگاه به‌عنوان یک ظرفیت مهم در توسعه همه‌جانبه استان زنجان تأثیر بسزایی دارد، ساخت فرودگاه زنجان از سال ۶۹ آغاز شد ولی از همان دوران با فرازوفرودهایی مواجه بوده و از سال ۱۳۷۹ شروع به فعالیت کرده است.