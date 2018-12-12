حسین شیخ الاسلام مشاور سابق وزیر امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص برگزاری مذاکرات اخیر پیرامون حل بحران یمن در سوئد و نقش ایران در دست یابی به صلح و مذاکره طرفهای درگیر در بحران یمن،گفت: باید به نیروهای انصارالله تبریک بگویم که با مقاومت و ایستادگی که داشتند توانستند به طرفهای متجاوز این موضوع را تفهیم کنند که راهکار حل بحران یمن نظامی نیست و تنها از طریق سیاسی میتوان به نتیجه رسید.

وی گفت: نیروهای ائتلاف متجاوز و حامیان غربی و آمریکایی آنها امروز بر اثر مقاومت مردم مظلوم یمن و نیروهای انصارالله حاضر به نشستن پای میز مذاکره شدند و این دستاورد بزرگی به حساب می آید.

شیخ الاسلام تصریح کرد: طرف متجاوز قصد داشت با تحمیل محاصره زمینی، دریایی، هوایی و تحریم کالاهای مورد نیاز مردم اعم از دارویی، غذایی و دیگر اقلام مورد نیاز، یمنی ها را به تسلیم وادارند.

مشاور سابق وزیر امور خارجه در خصوص شرایط منطقه استراتژیک الحدیده تاکیدکرد: به نظر من الحدیده باید منطقه بیطرف اعلام شود، طرف متجاوز نباید به دنبال این باشد که آنچه را در میادین عملیاتی به دست نیاورده در مذاکره به دست آورد؛ قطعا آنها این نکته را می دانند که به عنوان یک شکست خورده وارد مذاکره شده اند و نه یک طرف پیروز و این یک موفقیت بزرگ برای انصارالله و نشانی از پیروزی دیگری برای مظلومین در برابر مستکبرین به حساب می آید.

وی در خصوص نقش ایران در حل بحران یمن از طریق سیاسی ،گفت: جمهوری اسلامی ایران در موضوع بحران یمن از همان ابتدا با مطرح کردن برنامه ای ۴ ماده ای خواستار آتش بس و گفتگو میان طرف های درگیر بوده و این موضوع را تا به امروز به طُرق مختلف و با طرف های متعدد منطقه ای و بین المللی مطرح کرده است.

شیخ الاسلام ادامه داد: ایران در موضوع یمن همانطور که در مساله سوریه هم اینگونه بود، طرحی ۴ ماده ای را ارائه کرد که نشان از حُسن نیت ایران در حل مشکلات و مسائل منطقه ای دارد.

مشاور سابق وزیر امور خارجه اظهارداشت: ایران تلاش بسیاری انجام داد که در کنار پایداری و مقاومت بسیاری که مردم یمن تا کنون از خود نشان دادند، صدای رسای مظلومیت یمنی ها به اروپایی ها و دیگر مناطق جهان باشد و منطق آنها را برای دیگران تبیین کند که فکر می کنم این اتفاق امروز افتاده است.

وی با بیان اینکه منطق غربی ها بر اساس ثروت و قدرت است و امروز پس از گذشت قریب به چهارسال مشخص شد که این روش بی نتیجه است، تصریح کرد: سعودی‌ها صدها میلیارد دلار برای این جنگ هزینه کردند و تسلیحات خارجی خریدند اما آیا این روش جواب داد؟ خیر قطعا این این میزان هزینه هنگفت ائتلاف متجاوز هم نتوانست اراده یمنی ها را درهم بشکند.

شیخ الاسلام در پایان خاطرنشان کرد: باید این موضوع را مد نظر داشت که در صورت عدم پایبندی طرف مقابل به توافقات انجام شده در مذاکرات، انصارالله همچنان توان ادامه جنگ را دارد، اما این طرف مقابل است که توان ادامه نبرد نظامی را ندارد چرا که افکار عمومی جهان به قدری نسبت به مساله قتل خاشقجی حساس شده که دیگر هزینه اقدامات ماجراجویانه سعودی در عرصه بین المللی بسیار افزایش پیدا کرده و در نهایت آنها ناچار هستند که به خواست انصارالله تن درنهند.