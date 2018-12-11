به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسینی فتحی در جمع خبرنگاران در مورد تغییرات احتمالی در ترکیب تیم استقلال گفت: قبلا بارها گفته ام هنوز بازی آخرمان انجام نشده است. بعد از آن درباره حضور افراد جدید صحبت می کنیم.

وی در خصوص حضور فرهاد مجیدی در استقلال تهران نیز تصریح کرد: بیش از صد بار به روش مختلف صحبت شده است. باید بگویم هنوز صحبتی با آقای شفر نشده است. پس از پایان نیم فصل صحبت می کنیم. برای آقای فرهاد مجیدی احترام قائلم و از حضور همه بزرگان استقلال استفاده می کنیم.

سرپرست باشگاه استقلال در خصوص صحبت های جباری مبنی بر اینکه شفر موافق حضور او به عنوان دستیار خودش است اما باشگاه اجازه نمی دهد، اظهار داشت: من اکنون این موضوع را می شنوم، از خودش بپرسید. چرا چنین اظهارنظری کرده است. من از این قضیه مطلع نیستم.

فتحی در خصوص جدایی چند بازیکن استقلال تهران در نیم فصل تصریح کرد: در مورد این موضوع پس از بازی با پدیده با کادرفنی صحبت می کنیم. هر بازیکنی که باشگاه نخواهد با نظر کادر فنی و تایید کمیته فنی درباره ادامه حضورش تصمیم گیری می کنیم. اجازه دهید بازی با پدیده انجام شود و سپس تصمیم گیری کنم.

سرپرست باشگاه استقلال تهران در خصوص صحبت های «ساناک» مربی اسبق استقلال که از وضعی که در استقلال داشت گله گذاری کرده است نیز صحبت کرد و اظهار داشت: من از صحبت های ایشان بی اطلاعم. زمانیکه آمدم او در استقلال نبود من با ایشان صحبت نکرده ام. من بی اطلاعم. ما چندین بار با ایشان تماس گرفتیم، مکاتبه کردیم. ایشان گفت به دلیل خانوادگی و مشکل بیماری نمی تواند بیاید. شفر درباره جانشین ساناک تصمیم می گیرد.

وی در خصوص سفر به خارج از ایران برای مذاکره با آنتونی استوکس مهاجم سابق تراکتورسازی تاکید کرد: کاملا شخصی سفر کرده بودم. استوکس در لیست ما نبوده و نخواهد بود.

سرپرست باشگاه استقلال تهران در خصوص مسائل مالی آبی پوشان افزود: شرایط تیم خوب است اما می خواهیم مشکلاتی که همه درگیرش هستیم را هم برطرف کنیم. مشکلات مالی را همه تیم ها دارند. ما در تلاش هستیم تا بتوانیم نتیجه بگیریم.

فتحی درباره قانون منع استفاده از بازنشستگان و احتمال تغییر در هیات مدیره این باشگاه گفت: من درباره این موضوع صحبتی نمی کنم و از وزارت ورزش بپرسید.

وی در ادامه درباره تکلیف شکایت این باشگاه از حکم کمیته انضباطی در خصوص سوپرجام اظهار داشت: شکایت کردیم و منتظر رای cas هستیم.

فتحی درباره بوقولی ترابوزان برای پرداخت مبلغ رضایتنامه مجید حسینی نیز گفت: آنها بدقولی کرده اند. مشکلاتی داشتند. مشکلات داخلی هم داشته اند. با کمک سرکنسولگری ایران در ترابوزان این مشکل برطرف می شود.

سرپرست باشگاه استقلال تهران درباره کنار گذاشته شدن بازیکنان جوان از تمرینات استقلال تهران توسط کادرفنی این تیم گفت: بازیکنان جوان ما واقعا اینده دار هستند. امکان دارد با نظر کادرفنی در این روزها نتوانند به ما کمک کنند و به تیم های دیگر بروند برای کسب تجربه و سپس به استقلال بازگردند.