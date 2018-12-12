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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۹:۵۴

رئیس دانشگاه خبر داد:

دانشگاه تربیت مدرس راههای ایجاد امید در جامعه را شناسایی می کند

دانشگاه تربیت مدرس راههای ایجاد امید در جامعه را شناسایی می کند

رئیس دانشگاه تربیت مدرس گفت: با همکاری اساتید این دانشگاه به دنبال شناسایی راه های ایجاد امید در جامعه هستیم.

محمدتقی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: معاون اول رئیس جمهور بر توجه به موضوع امید در جامعه تاکید کردند که در دانشگاه تربیت مدرس به دنبال بررسی این موضوع هستیم.

وی افزود: با کمک اساتید جامعه شناسی، روان شناسی و اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس و دیگر دانشگاه ها به دنبال بررسی موضوع امید در جامعه هستیم.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: بررسی این موضوع حدود ۶ ماه است که آغاز شده و به دنبال ارائه راهکارها هستیم.

احمدی عنوان کرد: در این پروژه به دنبال این هستیم که سرمایه اجتماعی را در کشور احیا کنیم.

کد مطلب 4482558

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