دانشگاه تربیت مدرس راههای ایجاد امید در جامعه را شناسایی می کند

محمدتقی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: معاون اول رئیس جمهور بر توجه به موضوع امید در جامعه تاکید کردند که در دانشگاه تربیت مدرس به دنبال بررسی این موضوع هستیم.

وی افزود: با کمک اساتید جامعه شناسی، روان شناسی و اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس و دیگر دانشگاه ها به دنبال بررسی موضوع امید در جامعه هستیم.

رئیس دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: بررسی این موضوع حدود ۶ ماه است که آغاز شده و به دنبال ارائه راهکارها هستیم.

احمدی عنوان کرد: در این پروژه به دنبال این هستیم که سرمایه اجتماعی را در کشور احیا کنیم.