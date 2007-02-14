صحبت از جنگ علیه ایران غیر سازنده و مخرب است/ آمریکا بدنبال اقدام نظامی بر ضد ایران نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، "ویلیام جی. فالون" در گفتگو با آسوشیتدپرس گفت که به باور او بحث جنگ با ایران تنها به ترس و ابهام ها دامن خواهد زد و هیچ سود دیگری نخواهد داشت.

فالون اضافه کرد که عراق و افغانستان در وظایف آمریکا در اولویت قرار دارند و جنگ با ایران چیزی نیست که آمریکا خواهان آن باشد.

وی همچنین گفت که برخی دردنیا درباره اقدام نظامی فوری و احتمالی آمریکا علیه ایران صحبت می کنند اما "چنین اقدامی مخرب، و انحرافی است و به اهداف خوب کمک نخواهد کرد و فقط بیم و ابهام ها را افزایش می دهد."

وی که از سوی سنا تائید شده است تا جای "جان ابی زید" فرمانده مرکزی نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را بر عهده بگیرد، در مرکز فرماندهی منطقه اقیانوس آرام در هاوایی ضمن تکرار اتهام های واشنگتن علیه تهران مبنی بر کمک تهران به ستیزه جویان عراق ابراز امیدواری کرد که جمهوری اسلامی نقشی سازنده در امورعراق ایفا کند.

وی مدعی شد : نکته مهم این است که به باور من ایران بطور مستقیم و یا غیر مستقیم نقشی تحریک کننده و همیشگی در بی ثباتی در داخل عراق دارد و بر این عقیده هستم که ایران می تواند خشونت ها را در هر دو سوی مرز خود در افغانستان و عراق کاهش دهد.

همچنین به ادعای این فرمانده آمریکایی تاکنون نشانه و تمایلی از سوی ایران برای کمک به این دو مورد دیده نشده است.

وی افزود: من بر این باورم که ایران می تواند و باید مشارکتی فعال داشته باشد این که چنین مسئله ای چگونه اتفاق خواهد افتاد باید صبر کرد و دید، اما آمریکا قصد ندارد در منطقه دیگری دست به جنگی دیگر بزند.

این ژنرال افزود : به دنبال پیشنهادهایی از سوی افرادی در منطقه هستم مبنی بر اینکه ایران چگونه می تواند به کاهش خشونتها کمک کنند.

وی اضافه کرد: رهبران نظامی آمریکا در تلاش هستند تا دقیقاً مشخص کنند که چه نوع کمک - سازنده یا غیرسازنده- ایران می تواند در آینده منطقه ایفا کند و میزان کمکی که آنها می توانند در ثبات عراق انجام دهند، باید تعیین شود.