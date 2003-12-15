به‎ گزارش‎ خبرگزاري‎‎ "مهر" به نقل از واحد مركزي خبر ، موفق‎ الربيعي‎ يكي ازاعضاي شوراي حكومت‎ انتقالي‎‎‎ عراق‎ كه به‎‎ آيت‎الله سيستاني نزديك‎ است ، امروز دوشنبه‎‎‎ ضمن‎‎‎ اعلام‎ اين مطلب‎ گفت‎‎‎: آيت الله سيستاني‎ خواستار آن است كه كوفي‎‎ عنان‎‎ دبير كل‎‎‎‎ سازمان ملل متحد كميته‎اي‎ مستقل و بي طرف‎ تشكيل دهد تا با ديدار از عراق‎ امكان‎‎ برگزاري‎ انتخابات‎ را بررسي‎ و در اين باره‎ نظر بدهد.

وي‎ گفت‎: اگر اين‎ كميته‎ مستقل‎ و بي‎‎‎ طرف‎ اعلام‎ كند از لحاظ فني و يا سياسي نمي‎توانيم‎‎‎ انتخابات‎‎ برگزار كنيم و يا اعلام كند امكان‎ برگزاري‎ انتخابات بعد از ده‎‎‎‎‎ هفته، ده ماه ، يك‎ سال‎ يا بيشتر فراهم‎ است‎‎ آيت الله سيستاني‎ اين‎ تصميم‎ را خواهد پذيرفت‎.

بنا بر توافقي‎‎‎ كه‎ بين‎ مقامات‎‎ امريكايي و شوراي‎ حكومت انتقالي عراق‎ به‎‎‎‎‎ عمل‎ آمده است‎‎ امريكا به طور رسمي‎ قدرت را در اواخر ماه ژوئن‎ آينده به‎‎ مردم‎ عراق‎ انتقال‎ خواهد داد و زمينه را براي‎ نوشتن‎‎ قانون اساسي‎ عراق‎ و برگزاري‎ انتخابات‎ كامل‎‎ در اين‎ كشور در سال 2005 فراهم‎ خواهد آورد.

آيت‎‎الله‎‎ سيستاني‎‎‎ كه با نفوذترين‎ روحاني شيعي در عراق‎ است از طرح‎ انتخابات‎‎ غير مستقيم‎ در عراق‎ انتقاد كرده‎ است .ديدگاه‎‎‎هاي‎‎ آيت‎‎الله سيستاني‎ براي جلب‎ حمايت گسترده مردم‎ عراق‎ از طرح‎ امريكا و شوراي‎ حكومت‎‎‎ انتقالي‎‎‎‎ عراق‎ حياتي است .اين‎ در حالي است كه‎ برخي از مقامات‎‎‎ عراقي‎‎‎ اعلام‎ كرده‎‎اند به علت مشكلات امنيتي و تداركاتي تا پايان‎‎‎اين دوره‎ ، برگزاري‎ انتخابات‎‎ مستقيم‎ در عراق‎ غير ممكن است .

از زمان‎‎‎ انفجار مقر سازمان ملل‎ متحد در بغداد كه‎‎ در تابستان گذشته روي‎ داد اين‎‎‎ سازمان همه‎‎ كاركنان خود را از عراق‎ خارج‎ كرده است‎.

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