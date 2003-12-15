به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از واحد مركزي خبر ، موفق الربيعي يكي ازاعضاي شوراي حكومت انتقالي عراق كه به آيتالله سيستاني نزديك است ، امروز دوشنبه ضمن اعلام اين مطلب گفت: آيت الله سيستاني خواستار آن است كه كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد كميتهاي مستقل و بي طرف تشكيل دهد تا با ديدار از عراق امكان برگزاري انتخابات را بررسي و در اين باره نظر بدهد.
وي گفت: اگر اين كميته مستقل و بي طرف اعلام كند از لحاظ فني و يا سياسي نميتوانيم انتخابات برگزار كنيم و يا اعلام كند امكان برگزاري انتخابات بعد از ده هفته، ده ماه ، يك سال يا بيشتر فراهم است آيت الله سيستاني اين تصميم را خواهد پذيرفت.
بنا بر توافقي كه بين مقامات امريكايي و شوراي حكومت انتقالي عراق به عمل آمده است امريكا به طور رسمي قدرت را در اواخر ماه ژوئن آينده به مردم عراق انتقال خواهد داد و زمينه را براي نوشتن قانون اساسي عراق و برگزاري انتخابات كامل در اين كشور در سال 2005 فراهم خواهد آورد.
آيتالله سيستاني كه با نفوذترين روحاني شيعي در عراق است از طرح انتخابات غير مستقيم در عراق انتقاد كرده است .ديدگاههاي آيتالله سيستاني براي جلب حمايت گسترده مردم عراق از طرح امريكا و شوراي حكومت انتقالي عراق حياتي است .اين در حالي است كه برخي از مقامات عراقي اعلام كردهاند به علت مشكلات امنيتي و تداركاتي تا پاياناين دوره ، برگزاري انتخابات مستقيم در عراق غير ممكن است .
از زمان انفجار مقر سازمان ملل متحد در بغداد كه در تابستان گذشته روي داد اين سازمان همه كاركنان خود را از عراق خارج كرده است.
موفق الربيعي خبر داد
آيتالله سيستاني از سازمان ملل خواست درباره برگزاري انتخابات در عراق تصميم گيري كند
آيتالله علي سيستاني خواستار آن شد كه سازمان ملل متحد درباره امكان برگزاري انتخابات عمومي در عراق تصميم گيري كند.
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