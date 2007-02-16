اعلام ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد گروه پزشکی سال تحصیلی 86 / بیشترین ظرفیت متعلق به رشته پرستاری است

به گزارش خبرنگار مهر، ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد رشته های مختلف گروه پزشکی در مجموع یک هزار و یک نفر است که چند رشته محل نیز در صورت کسب مجوز از سوی دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی وزارت بهداشت به این ظرفیت ها افزوده می شوند.

دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، اهواز، ایران، ارومیه، شهید بهشتی، تهران، تبریز، زنجان، شهرکرد، شیراز، کرمانشاه، کرمان، کاشان، قزوین، گیلان، مشهد، مازندران، بابل، بقیة الله، سمنان، همدان، یزد، شاهد، گلستان و علوم بهزیستی و توانبخشی و موسسات انستیتو پاستور و رازی به عنوان موسسات آموزشی پذیرنده دانشجو معرفی شده اند.

بر اساس جدول اعلام ظرفیت آزمون‌ کارشناسی ارشد گروه پزشکی، دانشگاه های علوم پزشکی در رشته های اقتصاد بهداشت 16 نفر، آموزش پزشکی 28 نفر، آموزش بهداشت 30 نفر، آمار زیستی 27 نفر، اپیدمیولوژی 18 نفر، اعضای مصنوعی 13 نفر، انگل شناسی 42 نفر، ایمنی شناسی 39 نفر، مدیریت توانبخشی 14 نفر، مهندسی پزشکی 16 نفر، سم شناسی 4 نفر، بیوتکنولوژی پزشکی 8 نفر و رفاه اجتماعی 8 نفر را پذیرش می کنند.

همچنین در رشته های بیوشیمی 37 نفر، بهداشت حرفه ای 39 نفر، پرستاری 111 نفر، حشره شناسی پزشکی 8 نفر، روانشناسی بالینی 16 نفر، ژنتیک انسانی 16 نفر، شنوایی شناسی 12نفر، علوم تشریحی 37 نفر، علوم تغذیه 34 نفر، ویروس شناسی 16 نفر، خون شناسی آزمایشگاهی 11 نفر، مددکاری اجتماعی 8 نفر، بینایی سنجی 6 نفر، نانوتکنولوژی پزشکی 6 نفر، طب سنتی 12 نفر و علوم صنایع غذایی 6 نفر پذیرش می شوند.

در رشته های علوم بهداشتی در تغذیه 10 نفر، فیزیک پزشکی 29 نفر، فیزیولوژی 34 نفر و فیزیوتراپی 23 نفر، قارچ شناسی 10 نفر، کاردرمانی جسمانی 16 نفر، کاردرمانی روانی 11 نفر، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 14 نفر، گفتار درمانی 21 نفر، مدارک پزشکی 21 نفر، میکروب شناسی 36 نفر، مدیریت خدمات بهداشت درمانی 24 نفر، مهندسی بهداشت محیط 42 نفر و مامایی 72 نفر پذیرش خواهند شد.

بیشترین ظرفیت پذیرش به رشته پرستاری با ظرفیت 111 نفر و کمترین ظرفیت نیز به رشته سم شناسی با ظرفیت 4 نفر اختصاص دارد.

دانشگاه علوم پزشکی تهران با ظرفیت 206 نفر پذیرش بیشترین میزان ظرفیت را به خود اختصاص داده است.

داوطلبان متقاضی رشته پرستاری جهت انتخاب این رشته در دانشگاه های علوم پزشکی توجه داشته باشند که اطلاعات لازم در خصوص گرایش های مختلف پرستاری در هر دانشگاه را باید از همان دانشگاه کسب کنند .

همچنین دانشجویانی که به صورت مشترک در دو دانشگاه پذیرفته می شوند دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبدأ و دوره پژوهشی خود را در دانشگاه مقصد خواهند گذراند. مدارک این پذیرفته شدگان از دانشگاه مبدأ صادر می شود و این داوطلبان باید در انتخاب اولویت خود کد دانشگاه مقصد (دانشگاه کوچکتر) را انتخاب کنند.

به گزارش مهر، آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در تیرماه سال 86 برگزار می شود.