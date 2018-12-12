مستند ساخته برادران شیرازی نوبت اکران ویژه یافت/استقبال از خاتمه

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان پخش آثار دوازدهمین جشنواره بین المللی سینما حقیقت، فیلمی از ساخته های سینماگران شیرازی به پخش فوق العاده کشید و سالن شماره ۵ پردیس چارسو تهران به اکران دوباره «خاتمه» اختصاص یافت.

هادی زارعی، یکی از کارگردانان این مستند بلند که موضوعی اجتماعی را به تصویر می کشد در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه افزون بر نمایش عادی این فیلم در جشنواره سینما حقیقت، دوشنبه شب ساعت ۲۲ به خاطر استقبال تماشاگران یک نوبت نمایش ویژه داشت.

این درحالیست که به گفته زارعی، مستند «خاتمه» دارای موضوعی اجتماعی است که مورد توجه منتقدان و ناظران قرار گرفته است.

وی در عین حال اعلام کرد: در پی برگزاری همزمان این جشنواره در شهرهای بزرگ ایران از جمله شیراز، جمعه ۲۳ آذرماه جاری این فیلم در سینما هنرشهر آفتاب به نمایش در می آید.

خاتمه به دلیل ازدواج زودهنگام و خشونت توسط خانواده، از خانه فرار می‌کند و به اورژانس اجتماعی بهزیستی شیراز پناه می‌برد.

این در حالیست که برادران زارعی ساخت ۲۵ مستند برای تلویزیون؛ کارگردانی مستند سینمایی چوخا را در کارنامه خویش دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» تا ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷ به دبیری «سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد» در پردیس سینمایی چارسو ادامه دارد.