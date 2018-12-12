کوشک جلالی با تئاتر «آرت» به شیراز می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، از یاسمینا رضا نمایش نامه «خدای کشتار» بارها در ایران اجرا شده، توسط خودش به فیلم‌نامه تبدیل شده است.

یاسمینا رضا را مهم‌ترین نمایشنامه‌نویس دهه آخر قرن بیستم در فرانسه می‌دانند؛ پر واضح است که یاسمینا رضا به لحاظ وجهه ایرانی‌اش از بزرگانی چون مولانا و حافظ و... و تفکر و اندیشه آنان تأثیر گرفته است.

این تأثیرپذیری او در برخی از دیالوگ های شخصیت هایش نمایان است. علیرضا کوشک جلالی که پیش از این تئاتر خدای کشتار از این نویسنده را با حضور چهره های تئاتری به روی صحنه برده بود، تئاتر نوشت هنر را دستمایه کار جدید خود قرار داده است.

علیرضا کوشک جلالی برنده جایزه افتخاری تئاتر شهر کلن آلمان در سال ۲۰۱۶، دارای مدرک درجه یک هنری از وزارت ارشاد؛ عضو کانون کارگردانان آلمان و ایران است و از سال ۱۳۶۳ در آلمان به عنوان نویسنده و کارگردان مشغول کار است. در سال ۱۳۸۲، گروه تئاتری „علی جلالی آنسامبل“ را در شهر کلن پایه گذاری کرد و هم اکنون مسئول هنری این گروه است.

او تاکنون بیش از ۴۵ نمایش در آلمان و ۱۸ نمایش در ایران به روی صحنه برده و جوایز زیادی در زمینه کارگردانی و نویسندگی در فستیوالهای تئاتری بین المللی کسب کرده است.

وی در چند سال اخیر توجه مخصوصی به تئاتر شهرستانها داشته و حاصل کارهای اخیرش در شهرستان ها چندین کارگاه آموزشی بازیگری-کارگردانی(در تبریز، کرج، رشت، کرمان، اهواز، یاسوج، رشت، شیراز، اردبیل و...) و اجرای ۱۱ نمایش بوده است.

کوشک جلالی نمایش آرت اثر یاسمینا رضا را برای اولین بار در شیراز کارگردانی کرده و از یکم دی ماه در مجموعه سینمایی هنر شهر آفتاب اجرا خواهد کرد.

این اثر نمایشی ماحصل دوره آموزشی این کارگردان در شیراز است که با حضور جمعی از هنرجویان این دوره و به همت گروه تئاتر چفت شیراز میزبان هنر دوستان خواهد بود و داستان سه دوست که برای یک تابلو نقاشی دچار اختلاف می شوند و جریان نمایش را به پیش می برد.

در تئاتر آرت مترجم و کارگردان: علیرضا کوشک جلالی؛ دراماتورژ: امیر محمد خالقی؛ بازیگران: پوریا احمدی، مهران حیدری، ماهان رجایی، طراح صحنه: نگین کوشک جلالی، طراح لباس: فاطیما بارانی، طراح نور: صمد فرهنگ، عکس و گرافیک: فائزه غیثی، انتخاب موسیقی: امیر رضا کولقی، دستیارکارگردان و برنامه ریز: آرمین حمدی پور، دستیار دوم کارگردان: بهاره ارجمند، منشی صحنه: هانیه بن راضی، مدیر صحنه: شکیلا درودی، مدیرتولید: پیمان زبرجد، مدیر روابط عمومی: مونا حدائق و مدیر تدارکات: بهارفنی هستند.