استقلال به یک مدافع و یک مهاجم نیاز دارد

شاهین بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص دیدار روز پنجشنبه استقلال برابر پدیده مشهد گفت: خوشبختانه آبی پوشان در هفته های اخیر روند رو به رشدی داشتند و توانسته اند چند بازی را با نتایج خود به پیروزی برسند و حالا با یک روحیه خوب به مصاف پدیده ای خواهند رفت که در نیم فصل اول عملکرد قابل قبولی داشته.

وی تاکید کرد: استقلال تمام هدفش قهرمانی در پایان فصل است و اگر چه کمی دیر شروع کرد اما می تواند در نیم فصل دوم روند رو رشد خود را ادامه داده و خود را به صدر جدول برساند.

پیشکسوت استقلال در خصوص شرایط تیم پدیده هم گفت: این تیم با یحیی گل محمدی شروع خوبی داشته و توانسته نتایج قابل قبولی هم کسب کند. آنها تا به اینجای کار هم کار بزرگی انجام داده که توانسته اند چند هفته صدرنشین باشند. با تمام احترامی که برای کادر فنی و بازیکنان پدیده قائل هستم فکر می کنم آنها در نیم فصل دوم نتوانند جایگاه خود را حفظ کرده و به رده های پایین تر سقوط می کنند.

بیانی با انتقاد از عملکرد مهاجمان استقلال که نتوانسته اند گل های زیادی به ثمر برسانند گفت: متاسفانه در این فصل شاهد هستیم که بیشتر گل های استقلال را مدافعان و هافبک ها به ثمر رسانده اند و مهاجمان نقش زیادی در ۱۸ گل استقلال نداشته اند.

وی در ادامه در خصوص بازیکنان خارجی استقلال هم گفت: تا به حال چنین بازیکنان ضعیفی را در استقلال ندیده بودم. الحاجی گرو و نیومایر در حد و اندازه های استقلال و فوتبال ایران نیستند! آنها باید هر چه زودتر بعد از بازی با پدیده از آبی پوشان جدا شوند!

پیشکسوت استقلال تصریح کرد: این دو بازیکن تنها برای استقلال هزینه درست کرده اند و اگر می خواهیم پول های هنگفتی که به اینها بدهیم می توانیم از جوانان فوتبال کشور خودمان استفاده کنیم که هم آینده فوتبال ایران هستند و هم به مراتب کیفیت بیشتری از بازیکنان خارجی دارند.

بیانی در پاسخ به این پرسش که آبی پوشان در چه خطوطی دچار ضعف هستند، خاطرنشان کرد: یک مدافع و یک مهاجم نیاز استقلال است. مهاجمی که مثل کی روش در سپاهان باشد و بتواند برای استقلال گلزنی کند و در قلب دفاع هم به یک مدافع خوب نیاز داریم تا اگر مدافعی دچار مصدومیت شد جانشین خوبی برای او وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: در خصوص مرتضی تبریزی هم باید بگویم عجیب است که چرا این بازیکن با آن همه سر و صدا و هزینه به استقلال آمد اما این روزها نیمکت نشین شده است و شفر باید در این خصوص پاسخگو باشد. تبریزی، مهاجم بسیار خوبی است که اگر در پست اصلی اش قرار داشته باشد می تواند گل های خوبی برای استقلال به ثمر برساند.