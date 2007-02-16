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۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۵۶

در گفتگو با مهر :

زمان ثبت نام مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ اعلام شد / ثبت نام رشته تخصصی مدیریت مسجد

زمان ثبت نام مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ اعلام شد / ثبت نام رشته تخصصی مدیریت مسجد

زمان ثبت نام سطح دو (کارشناسی) و سطح سه (کارشناسی ارشد) مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ حوزه علمیه قم اعلام شد.

مدیر روابط  عمومی مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : زمان ثبت نام دوره تربیت راهنما (کارشناسی) و سطح سه (کارشناسی ارشد) در سه گرایش  تبلیغ در داخل کشور، خارج کشور و مدیریت مسجد از اول تا بیستم بهمن ماه اعلام شده است. 

حجت الاسلام عبدی گفت : زمان آزمون ورودی سطح دو(کارشناسی)  ساعت 16 روز ششم اردیبهشت و زمان آزمون ورودی سطح سه (کارشناسی ارشد) ساعت 16 روز 13 اردیبهشت خواهد بود. مواد آزمون سطح دو نیز تفسیر نمونه سوره انعام، شرح لمعتین و اصول فقه مرحوم مظفر، کتاب پرسشها و پاسخهای استاد مصباح یزدی و اطلاعات عمومی است.

وی افزود : برای مواد آزمون سطح سه نیز در مواد عمومی فقه و اصول در حد پایه نهم و در مواد اختصاصی تفسیر، کلام ، تاریخ معصومین(ع) و اطلاعات عمومی تعیین شده است در این آزمون مواد اختصاصی دارای ضریب دو خواهد بود.

کد مطلب 448277

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