زمان ثبت نام مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ اعلام شد / ثبت نام رشته تخصصی مدیریت مسجد

مدیر روابط عمومی مرکز آموزشهای تخصصی تبلیغ در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت : زمان ثبت نام دوره تربیت راهنما (کارشناسی) و سطح سه (کارشناسی ارشد) در سه گرایش تبلیغ در داخل کشور، خارج کشور و مدیریت مسجد از اول تا بیستم بهمن ماه اعلام شده است.

حجت الاسلام عبدی گفت : زمان آزمون ورودی سطح دو(کارشناسی) ساعت 16 روز ششم اردیبهشت و زمان آزمون ورودی سطح سه (کارشناسی ارشد) ساعت 16 روز 13 اردیبهشت خواهد بود. مواد آزمون سطح دو نیز تفسیر نمونه سوره انعام، شرح لمعتین و اصول فقه مرحوم مظفر، کتاب پرسشها و پاسخهای استاد مصباح یزدی و اطلاعات عمومی است.

وی افزود : برای مواد آزمون سطح سه نیز در مواد عمومی فقه و اصول در حد پایه نهم و در مواد اختصاصی تفسیر، کلام ، تاریخ معصومین(ع) و اطلاعات عمومی تعیین شده است در این آزمون مواد اختصاصی دارای ضریب دو خواهد بود.