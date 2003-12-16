تاكنون بيش از هزار و پانصد داوطلب در انتخابات ثبت نام كرده اند

رئيس كميته اطلاع رساني و روابط عمومي ستاد انتخابات كشور گفت: با ثبت نام از 649 نفر در روز سوم آمار كل ثبت نام شدگان براي داوطلبي انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي به يك هزار و 554 نفر رسيد.

به گزارش خبرگزاري مهر، جهانبخش خانجاني افزود: تعداد ثبت نام كنندگان در روز سوم دوره ششم 533 نفر بود اما اين رقم در دوره هفتم به 649 نفر رسيد كه اين ميزان 22 درصد رشد داشته است.

وي خاطرنشان كرد: در سومين روزبيشترين ثبت نام با 120 نفر مربوط به استان تهران بود و پس ازآن بيشترين ثبت نام به ترتيب در استان هاي خراسان با 55 نفر، خوزستان با 35 نفر، فارس با 31 نفر، اصفهان با 30 نفر ومازندران با 26 نفرانجام گرفت.

خانجاني اضافه كرد: در روز اول ثبت نام 434 داوطلب و در روز دوم 471 داوطلب در سراسر كشور ثبت نام كردند.

