ارتقای آگاهی مردم نسبت به حراست از منابع طبیعی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی شامگاه سه شنبه در دیدار با سفیران انفال، گفت: منابع طبیعی سرمایه ملی است و فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ منابع طبیعی باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود که این مهم مغفول مانده است.

وی بر ارتقای آگاهی مردم نسبت به حراست از منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: مسئولین سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری میزان آگاهی‌ها در سطح عموم را بالا ببرند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان گفت: اغلب روستائیان مراتع را تخریب کرده‌اند و کسی نبوده آنان را توجیه کند، روستائیان در حوزه منابع طبیعی و اهمیت حراست از آن باید آگاه شوند.

خاتمی ابراز کرد: مردم به‌ویژه روستائیان در مورد منابع طبیعی اطلاعاتی ندارند و این مشکل فقط مختص روستائیان نیست چراکه برخی مسئولین نیز از منابع طبیعی اطلاعات چندانی ندارند.

وی گفت: حفاظت از منابع طبیعی عزم همگانی را می‌طلبد و باید همه آحاد جامعه نسبت به حفاظت از اراضی ملی و محیط‌زیست تلاش کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان بر ضرورت فرهنگ‌سازی در زمینه منابع طبیعی تأکید کرد و گفت: فعالیت‌های صورت گرفته تا کنون خوب بوده است ولی باید بیشتر از این تقویت شود.

خاتمی لزوم شناسایی ظرفیت‌ها در زمینه منابع طبیعی را یادآور شد و گفت: مطالعه جامع در زمینه منابع طبیعی در استان باید صورت گیرد و حراست از منابع طبیعی مدیریت شود.