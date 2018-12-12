به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود شایعات زیادی که نیمار را به جدایی از تیم فوتبال پاریسن ژرمن نسبت میدهند، به نظر وابستگی این بازیکن و تیم فرانسوی بیشتر هم شده، به خصوص که او به تازگی سفیر جهانی یکی از بانک های قطر شده است.
این بانک قطری یکی از بزرگترین اسپانسرهای تیم فرانسوی است و نامش هم روی لباس پاریسن ژرمن دیده میشود. کسانی که در پاریس هستند امیدوارند که این اتفاق تائید کند که اخبار مربوط به جدایی این بازیکن از پیاسجی فقط شایعه هستند. آنها امیدوارند این اتفاق حداقل برای مدت کوتاهی هم که شده بیافتد تا نیمار بتواند روی پیشرفت در این تیم تمرکز کند و برای بازیهای لیگ قهرمانان اروپا بیشتر بدرخشد.
اخیرا شایعات مربوط به جدایی نیمار و کیلیان امباپه از تیم فرانسوی زیاد شده و گفته میشود پاریس برای مقابله با جریمه شدن به خاطر عدم رعایت «فیرپلی مالی» میخواهد از بین نیمار یا امباپه یکی را بفروشد. اما این باشگاه در تلاش است تا هر دوی این بازیکنان را نگه دارد و از هر روشی استفاده میکند تا مانع از به هم خوردن تمرکز این بازیکنان شود.
پیش از این قرارداد جدید نیمار باشگاه بیانیهای علیه روزنامه معتبر فرانسوی اکیپ که درباره جدایی نیمار از این تیم نوشته بود صادر کرده بود و به شدت و با ادبیاتی تند اخبار کذب روزنامه اکیپ را رد کرده بود.
