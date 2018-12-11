رتبه اول تورم سالانه لرستان در کشور/گرانی مسکن تورم را افزایش داد

به گزارش خبرنگار مهر، علی هادی چگنی شامگاه سه شنبه در ستاد تنظیم بازار لرستان با بیان اینکه انتشار آمار حوزه تورم از سوی مرکز آمار ایران صورت می گیرد، اظهار داشت: مرکز آمار متولی در استان ها ندارد و در این راستا از طریق معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کارها را دنبال می کند.

وی با بیان اینکه استاندارد خاصی در این رابطه در کل کشور وجود دارد، گفت: معاونت های آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز بر اساس دستور العملی که مرکز آمار ایران دارد و قابل کاهش و افزایش نیست این کار را انجام می دهند.

تورم نقطه به نقطه لرستان طی آبان ماه ۴۱.۲ بوده که این عدد در کشور ۳۴.۹ بوده است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان با تاکید بر اینکه تورم به صورت نقطه به نقطه و همچنین سالیانه احتساب می شود، گفت: تورم نقطه به نقطه استان طی آبان ماه ۴۱.۲ بوده که این عدد در کشور ۳۴.۹ بوده است.

هادی چگنی، گفت: رتبه لرستان در این زمینه طی آبان ماه رتبه چهارم در کشور بوده است.

وی با بیان اینکه تورم سالیانه و منتهی به آبان ماه لرستان ۱۹.۲ درصد بوده است که این عدد در کشور ۱۵.۶ درصد بوده است، افزود: این امر به دلیل افزایش حجم نقدینگی، افزایش نرخ دلار و ... برای کل کشور است و تنها مختص به لرستان نیست.

لرستان در تورم سالیانه، رتبه اول کشور را دارد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان با تاکید بر اینکه تورم نقطه به نقطه لرستان ۶.۳ درصد نسبت به میانگین کشور بالاتر است، افزود: همچنین تورم سالیانه لرستان ۳.۶ درصد از میانگین کشوری بالاتر است.

هادی چگنی، بیان داشت: استان لرستان در تورم سالیانه، رتبه اول کشور است.

تورم نقطه به نقطه گروه مسکن، آب، برق و گاز استان ۲۷.۲ درصد بوده و میانگین کشوری در این رابطه ۲۰.۲ درصد است

وی با اشاره به دلیل بالا بودن تورم لرستان نسبت به متوسط کشوری، عنوان کرد: تورم نقطه به نقطه گروه مسکن، آب، برق و گاز استان ۲۷.۲ درصد بوده و میانگین کشوری در این رابطه ۲۰.۲ درصد است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان با بیان اینکه نرخ تورم سالیانه لرستان در این گروه کالایی ۲۰.۳ درصد است، افزود: میانگین کشوری در این رابطه ۱۱.۸ درصد است.

هادی چگنی با اشاره به اینکه تورم نقطه به نقطه گروه مسکن لرستان ۷ درصد از میانگین کشور بالاتر است، گفت: همچنین تورم سالیانه لرستان در گروه مسکن ۸.۵ درصد است.

وی، عنوان کرد: اگر در بخش مسکن گرانی نداشتیم، تورم استان لرستان مانند متوسط کشور بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی لرستان، همچنین بیان داشت: بیشترین تورم لرستان مربوط به حوزه مسکن است.