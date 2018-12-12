۱۱هزارو ۱۶۸هزار خانوارجدیدتحت حمایت کمیته امداداستان قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، قباد مبشری افزود: تمامی خدمات کمیته امداد به منظور توانمندی خانوارهای تحت حمایت انجام میشود و با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و شرایط سخت زندگی برای افراد نیازمند این امرمحقق شد.
مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به اینکه در حال حاضر کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد از ۴۰ هزار و ۸۴۲ خانوار حمایت میکند، افزود: ۳۵۵ خانوار از این جمعیت خانوادههایی هستند که به دلیل زندانی بودن سرپرست، تحت حمایت این نهاد قرارگرفتهاند.
مبشری با اشاره به اینکه خانوارهای زندانیان تحت حمایت از خدمات مختلف این نهاد بهرهمند میشوند، تصریح کرد: خدماتی از جمله پرداخت مستمری، وام اشتغال، اجاره مسکن، کمکهزینه ازدواج و کمکهای فرهنگی به این خانوارها ارائه میشود.
وی بابیان اینکه خانوارهای زندانیان نیازمند تا زمان آزادی سرپرست از حمایتهای این نهاد بهرهمند میشوند، گفت: تلاش میکنیم که با همکاری و تعامل خدمات مؤثرتری بهخصوص در بحث اشتغال به خانوادههای زندانیان ارائه دهیم.
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