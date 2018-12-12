  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۹

معاون امورعشایرکهگیلویه وبویراحمد:

چشمه ها پر آب شدند/افزایش دبی ۴۵۰ حلقه چشمه در مناطق عشایری استان

چشمه ها پر آب شدند/افزایش دبی ۴۵۰ حلقه چشمه در مناطق عشایری استان

یاسوج- معاون امور عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: دبی ۴۵۰ حلقه چشمه که در فصل تابستان به‌ طور کامل خشک شده ‌بود، بر اثر بارندگی‌های سال زراعی جاری افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن آزادی در جمع خبرنگاران افزود: خشک شدن این چشمه ها به دلیل کاهش بارندگی و تداوم خشکسالیبود که خوشبختانه با این بارشها ۷۰  درصد از چشمه‌های خشکیده پر آب شدند.

وی متوسط میزان بارندگی در استان را از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون ۳۶۹.۷ میلی متر عنوان کرد و گفت: در مجموع بیش از ۵۷۰ حلقه چشمه و قنات در مناطق عشایری استان وجود دارد که از این تعداد، ۳۷۰ حلقه در مناطق ییلاقی است و در تابستان سال جاری به دلیل خشکسالی و کمبود آب روزانه ۷۹۲ هزار لیتر آب در مناطق  عشایری توزیع می شد.

آزادی یادآور شد: این آبها با ۲۲ تانکر سیار، شش دستگاه خودروی وانت سایپا و دو دستگاه تراکتور توزیع می شد که خوشبختانه با بارشهای اخیر این میزان کم شده است.

وی جمعیت عشایر استان را ۱۲ درصد کل جمعیت استان با ۱۱ هزار و ۱۲۰ خانوار عنوان کرد.

کد مطلب 4482833

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها