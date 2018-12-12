چشمه ها پر آب شدند/افزایش دبی ۴۵۰ حلقه چشمه در مناطق عشایری استان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن آزادی در جمع خبرنگاران افزود: خشک شدن این چشمه ها به دلیل کاهش بارندگی و تداوم خشکسالیبود که خوشبختانه با این بارشها ۷۰ درصد از چشمه‌های خشکیده پر آب شدند.

وی متوسط میزان بارندگی در استان را از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون ۳۶۹.۷ میلی متر عنوان کرد و گفت: در مجموع بیش از ۵۷۰ حلقه چشمه و قنات در مناطق عشایری استان وجود دارد که از این تعداد، ۳۷۰ حلقه در مناطق ییلاقی است و در تابستان سال جاری به دلیل خشکسالی و کمبود آب روزانه ۷۹۲ هزار لیتر آب در مناطق عشایری توزیع می شد.

آزادی یادآور شد: این آبها با ۲۲ تانکر سیار، شش دستگاه خودروی وانت سایپا و دو دستگاه تراکتور توزیع می شد که خوشبختانه با بارشهای اخیر این میزان کم شده است.

وی جمعیت عشایر استان را ۱۲ درصد کل جمعیت استان با ۱۱ هزار و ۱۲۰ خانوار عنوان کرد.