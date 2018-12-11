به گزارش خبرنگار مهر، بررسی مشکلات مربوط به میدان میوه و تره بار خرم آباد از مسائل مطرح شده در ستاد تنظیم بازار لرستان بود تا استاندار به متولیان مدیریت این میدان اولتیماتوم بدهد.

اسد عبدالهی فرماندار خرم آباد با اشاره به مشکلات میدان میوه و تره بار خرم آباد، اظهار داشت: این میدان، وضعیت بسیار نامناسبی دارد و این در حالیست که غذای اصلی مردم از این محل تامین می شود.

نه غرفه داران حاضر هستند که عوارض پرداخت کنند و نه شهرداری توان این را دارد که خدماتی را به این محل ارائه بدهد

وی با بیان اینکه حدود ۱۴۶ غرفه در میدان میوه و تره بار خرم آباد وجود دارد و به طور متوسط حدود هزار نفر در این محل مشغول به فعالیت هستند، گفت: نیمی از میوه استان از این محل تامین می شود.

فرماندار خرم آباد با بیان اینکه یک عدم اعتماد بین شهرداری و غرفه داران ایجاد شده، نه غرفه داران حاضر هستند که عوارض پرداخت کنند و نه شهرداری توان این را دارد که خدماتی را به این محل ارائه بدهد، تصریح کرد: کسانی که در این محل مشغول به کار هستند، کسانی هستند که توان اقتصادی لازم را دارند و تنها مشکل مدیریتی در این زمینه وجود دارد.

۳ مشکل اساسی میدان میوه و تره بار خرم آباد

عبدالهی با اشاره به پیگیری های صورت گرفته برای تعیین تکلیف میدان میوه و تره بار خرم آباد، گفت: میدان میوه و تره بار خرم آباد سه مشکل اصلی دارد که یکی مدیریت آن بوده که متولی خاصی ندارد و شهرداری و اتحادیه متولی آن نیست.

وی با بیان اینکه تعدادی از افرادی که در این محل فعالیت دارند پروانه کسب هم ندارند، عنوان کرد: همچنین غرفه های میدان میوه و تره بار خرم آباد غیر استاندارد هستند.

فرماندار خرم آباد، بیان داشت: میدان میوه و تره بار خرم آباد نگهبان، پارکینگ، نماز خانه، سرویس بهداشتی، استراحتگاه برای رانندگان، بانک، خود پرداز و ... ندارد.

عبدالهی، تصریح کرد: روزانه حدود پنج تن زباله در میدان میوه و تره بار جمع آوری می شود و بهداشت شخصی در این مکان رعایت نمی شود، همچنین در میدان میوه و تره بار کار قیمت گذاری لازم صورت نمی گیرد.

شهرداری و شورای شهر خرم آباد باید پاسخگو باشند

وی با بیان اینکه برخی دستگاه های متولی در این حوزه در جلسات مربوط به میدان میوه وتره بار شرکت نمی کنند، گفت: مکاتبات فراوانی صورت گرفته و بخشی از نارسایی ها در این زمینه در حال پیگیری است.

فرماندار خرم آباد با بیان اینکه اقدامات جدی باید در این زمینه انجام شود، گفت: در این راستا شهرداری با کمک شورای شهر این میدان میوه و تره بار را تعیین تکلیف کنند.

عبدالهی با انتقاد از عدم نظارت شبکه بهداشت و درمان در زمینه بهداشت فردی و محیط مربوط به میدان میوه و تره بار خرم آباد، عنوان کرد: ظرف حداکثر دو هفته سازمان شهرداری در میدان میوه و تره بار مستقر شود، در غیر اینصورت سازمان میادین و میدان میوه و تره بار را تعطیل خواهیم کرد.

وی، تاکید کرد: شهرداری و شورای شهر خرم آباد باید پاسخگو باشند.

شهرداری خارج از وظیفه ذاتی خود، روزانه پنج تن زباله را از میدان میوه و تره بار به صورت رایگان حمل می کند

وحید رشیدی شهردار خرم آباد نیز در این جلسه در سخنانی با بیان اینکه میدان میوه و تره بار خرم آباد یک مجتمع تجاری بوده که بخش خصوصی آن را خارج از محدوده شهری احداث کرد، که بعد از اصلاح طرح تفضیلی در داخل شهر قرار گرفت، گفت: کسی که سازنده این مجتمع بوده تعهدات لازم را انجام نداده است.

وی با بیان اینکه بر اساس ضوابط قانونی حق نداریم که هیچ گونه عوارضی در این رابطه اخذ کنیم، گفت: شهرداری خارج از وظیفه ذاتی خود، روزانه پنج تن زباله را از میدان میوه و تره بار به صورت رایگان حمل می کند و به سکوی دفن زباله انتقال می دهد.

شهردار خرم آباد با تاکید بر اینکه برای گرفتن عوارض ما یک مصوبه می خواهیم، گفت: سازمان بازرسی نیز در این رابطه باید همکاری لازم را داشته باشد.

در صورت تصویب اخذ عوارض، سازمان میادین شهرداری کار مدیریت میدان میوه را بر عهده می گیرد

رشیدی با تاکید بر اینکه در این رابطه چندین مکاتبه نیز داشته ایم ولی جواب رسمی را دریافت نکرده ایم تا بتوانیم در قبال گرفتن عوارض خدمات ارائه دهیم، گفت: در صورت تصویب اخذ عوارض، سازمان میادین شهرداری می تواند کار مدیریت میوه و تره بار را بر عهده بگیرد.

وی، تاکید کرد: در صورت تصویب اخذ عوارض، کار آسفالت، ایجاد سرویس بهداشتی، نظافت روزانه، ورود و خروج و ... آن را به نحو احسن انجام می دهیم.

اگر میدان میوه خرم آباد زیر بار قوانین و نظامات شهری نرود باید تعطیل شود

سید موسی خادمی استاندار لرستان نیز در این رابطه با بیان اینکه اگر میدان میوه و تره بار در محدوده شهر است، باید تابع نظامات شهری باشند، اظهار داشت: هر کسی در شهر می خواهد فعالیتی داشته باشد، باید تابع قواعد ما باشد.

وی با بیان اینکه میدان میوه و تره بار باید هیئت مدیره داشته باشد، بهداشت را رعایت کنند، نظامات را باید رعایت کنند و این امر جزء وظایف حاکمیتی ما است، تصریح کرد: سازمان میادین و تره بار نیز باید روی اینها نظارت داشته باشد و اگر کسی تابع نظم نبود از ابزار خود و دستگاه قضایی استفاده کنید، ما تعارفی با کسی نداریم که بهداشت و سلامت مردم، قیمت ها و ... به خطر بیفتد.

استاندار لرستان، تاکید کرد: هر کسی که می خواهد در شهر فعالیت کند باید هزینه فعالیت خود را بدهد، باید حق شارژ پرداخت کند، در این راستا شهرداری، قوه قضائیه و نیروی انتظامی حاکمیتی برخورد کند و مباحث لازم را به غرفه داران ابلاغ کنند در غیر اینصورت میدان میوه و تره بار را تعطیل کنید.