۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۴۰

مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد:

سامانه آموزش مجازی امور مالیاتی استان راه اندازی شد

یاسوج- مدیرکل امور مالیاتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: سامانه آموزش مجازی امور مالیاتی استان راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی غفاری در مراسم افتتاح این سامانه افزود: برای استفاده از این سامانه به اینترنت نیاز نیست و با شبکه داخلی فعالیت می کند.

وی بیان داشت: این امر در راستای به روز رسانی سطح آموزش ماموران مالیاتی، صرفه جویی در مصرف کاغذ، جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه برای ایاب و ذهاب انجام شد.

غفاری تاکید کرد: با استفاده از این سامانه بستر فرآیند آموزش فراهم شده و نحوه اجرای دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و استفاده از برخی نرم افزارهای طرح جامع مالیاتی نیز تسهیل شده است و با راه اندازی این شبکه امکان آموزش تخصصی کارکنان در شهرستانها در کمترین زمان ممکن فراهم شده است.

وی افزود: با بهره گیری از ظرفیت این سامانه، نیاز آموزشی کارکنان ادارات مالیاتی در کمترین زمان میسر شده است.

کد مطلب 4482835

