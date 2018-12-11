به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم صارمی سرپرست شهرداری بروجرد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تا کنون شهرداری بروجرد همه توان و تمهیدات لازم را به کار برده که حقوق معوقه کارگران خود را پرداخت کند.

امیدواریم تا عید امسال خبرهای خوبی به کارگران بدهیم

وی، افزود: برای انجام این کار، جلوی هزینه ها را گرفته ایم و پروژه های عمرانی را تعطیل کرده ایم و امیدواریم تا عید امسال خبرهای خوبی به کارگران بدهیم.

سرپرست شهرداری بروجرد، تصریح کرد: حتی نسبت به فروش ماشین های شهرداری و تغییرکاربری برخی از املاک برای رفع مشکل کارگران هم تصمیم گرفته ایم.

صارمی، ادامه داد: کارگران نیز از جنس ما هستند و هر چه در توان داشته باشیم به کار خواهیم گرفت تا مشکل معوقات آنها در اسرع وقت حل شود.

موسی نیکوکار رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد نیز در این رابطه، اظهار داشت: اعتراض کارگران حق مسلم آنها است چرا که چندین ماه حقوق معوق دارند.

وی با بیان اینکه باید بتوانیم در چنین شرایطی در کنار یکدیگر مشکلات را حل کنیم، گفت: این مشکلات یک شبه به وجود نیامده اند که بتوانیم یک شبه آنها را حل کنیم، شهرداری یک سری ماشین و املاک دارد که البته اینها به همه مردم شهر تعلق دارد و فروش آنها در واقع ظلم بزرگی به مردم است.

در مقابل مشکلات به حق کارگران شهرداری بی تفاوت نیستیم

رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد، خاطر نشان کرد: نمیدانم چه اتفاقی می افتد اما همه اعضای شورای اسلامی شهر بروجرد با هم متفق القول هستند که هر چه زمین و ملک داریم بفروشیم و معوقات کارگران را پرداخت کنیم.

نیکوکار، بیان داشت: در مقابل مشکلات به حق کارگران شهرداری بی تفاوت نیستیم، از نمایندگان بروجرد در مجلس نیز خواسته ایم که به این موضوع ورود پیدا کرده تا با رایزنی های لازم مشکلات را حل کنیم.

وی، گفت: یک ماه و نیم از معوقات کارگران پرداخت شده است که البته سعی می کنیم هر چه داشته باشیم برای پرداخت کامل معوقات کارگران شهرداری بفروشیم، این معوقات حدود هشت ماه است.

رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد، یادآورشد: برای پرداخت کامل حقوق معوقه کارگران شهرداری بروجرد زمان خاصی تعیین نمی کنم.