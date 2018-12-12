مردم نسبت به کلاهبرداران تلفنی هوشیار باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهبازی پور افزود: افراد کلاهبردار و فرصت طلب با عناوین مختلف با افرادی که در سایتهای تبلیغاتی اجناس خود را برای فروش قرار می دهند، تماس تلفنی برقرار کرده و با ترفندهای مختلف آنها را به پای عابر بانک کشانده و حساب آنها را خالی میکنند.
وی بیان داشت: این کلاهبرداران از اشخاص با ترفندهای خاص با افرادی که در سایتهای تبلیغاتی، آگهی تبلیغ فروش جنس یا اجناسی را میدهند به صورت تلفنی تماس گرفته و خود را مدیر یک شرکت یا هتل معروف معرفی و تقاضای کالا به مقدار زیاد میکنند و سپس از فروشنده تقاضای شماره حساب برای واریز بهای معامله را به صورت حواله میکند و بعد از گذشت مدتی مجدد با فروشنده تماس گرفته و اعلام میدارد که وجه به حساب شما واریز شده و برای تأیید حواله باید به نزدیکترین عابر بانک مراجعه کنید.
شهبازی پور ادامه داد:افراد فرصت طلب با این ترفند اشخاص را ترغیب و وادار به حرکت به سمت خود پرداز بانکها کرده و با صحبتهای فراوان و اغفال، ذهن آنان را منحرف و موفق به انتقال وجه از حساب اشخاص به حساب مورد نظر خود میکنند.
وی بیان داشت: مردم در این راستا باید بسیار هوشیار باشند.
