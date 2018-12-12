خبرگزاری مهر - گروه استان ها: معضل دستفروشان، وانت بارها، ماشین های میوه فروش، دوره گردها و ... مربوط به دیروز و امروز شهر بروجرد نیست، موضوعی است که سالیان متمادی مسئولان و مردم را با خود درگیر کرده است.

برخورد با دستفروشان متخلف

به همین منظور ستاد رفع سد معبر شهرستان بروجرد به ریاست رضا آریایی فرماندار بروجرد و با حضور جانشین فرمانده انتظامی بروجرد، رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد، سرپرست شهرداری بروجرد و نماینده دادستان بروجرد در محل فرمانداری ویژه این شهرستان با هدف ساماندهی دستفروشان سطح شهر و رفع معضل سد معبر برگزار شد.

سرهنگ امیری جانشین فرمانده انتظامی بروجرد در این رابطه، گفت: سد معبر در سطح خیابان ها برای نیروی انتظامی تبعاتی سنگین داشته است، شاید ما در برخورد با این معضل عملکرد خوبی انجام نداده ایم اما به نقایص هم واقف هستیم.

وی، افزود: در حد اختیارات با دستفروشان متخلف برخورد قانونی داشته ایم و در مقابل نیز مشکلاتی وجود دارد که نیروی انتظامی با آن درگیر است.

در اجرای طرح سد معبر، نیروی انتظامی می تواند با شهرداری بروجرد همکاری کند

جانشین فرمانده انتظامی بروجرد، تصریح کرد: نیروی انتظامی بروجرد حدود ۱۲۰ میلیون تومان از شهرداری بروجرد از سال گذشته تا کنون طلب دارد و شهرداری نتوانسته آن را پرداخت کند.

سرهنگ امیری، ادامه داد: در اجرای طرح سد معبر، نیروی انتظامی به صورت مقطعی می تواند با شهرداری بروجرد همکاری کند.

فعالیت دکه ها و چرخ دستی ها در معابر ساماندهی شود

موسی نیکوکار رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد نیز با بیان اینکه مشکلات یک شبه به وجود نیامده است، افزود: با توجه به بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون، شهرداری موظف است با هر گونه سد معبر ایجاد شده در سطح خیابان ها یا پیاده رو های شهر برخورد کند.

وی، گفت: برخورد با سد معبر موجود در پیاده رو بر عهده شهرداری و برخورد با سد معبر موجود در خیابان بر عهده پلیس راهور است.

رئیس شورای اسلامی شهر بروجرد با اشاره به فعالیت دکه ها به عنوان معضلی مضاعف در سطح بروجرد، ادامه داد: در حال حاضر ۲۰۰ دکه در سطح بروجرد فعالیت می کنند که در کنار آنها چرخ دستی هایی هم در غالب «شلغم فروشی» و «باقلا فروشی» مشغول هستند و موجب ترافیک شهری شده اند و فعالیت این دکه ها نیز مانند دستفروشان باید ساماندهی شود.

نیکوکار، گفت: باید برای کاهش مشکلات موجود برای نیروهای سد معبر، کلاس های آموزشی برگزار کنیم تا با دستفروشان برخوردی مناسب داشته باشند.

انتقاد فرماندار از وضعیت نامناسب تردد و ترافیک بالا در سطح خیابان های بروجرد

رضا آریایی فرماندار بروجرد نیز در این رابطه با انتقاد از وضعیت نامناسب تردد و ترافیک بالا در سطح خیابان های بروجرد، اظهار داشت: امروز شاهد وضعیت نامناسب معابر و خیابان هایی هستیم که در سطح بروجرد باعث شده عبور و مرور مردم با مشکل مواجه شود.

وی، افزود: برای رفع سد معبر نیروی انتظامی و شهرداری با هم قراردادی منعقد کرده اند که ظاهرا طبق آن طرفین به طور منظم به تعهدات منعقده در قرارداد عمل نکرده اند.

دستفروشی در پیاده روها هم شغل آبرومندی است اما نباید موجب سد معبر شود

فرماندار بروجرد، تصریح کرد: بسیاری از مغازه داران از حد مجاز حریم خود خارج شده و با پهن کردن بساط در جلوی مغازه به حریم دیگران تجاوز کرده اند و در این راستا فعالیت این مغازه داران باید نظارت شود.

آریایی، ادامه داد: باید مغازه داران مجاب شوند که به طور قانونی در حد مجاز مغازه خود، اقدام به فروش کنند و پیاده روها را اشغال نکنند.

وی، یادآور شد: باید برای رفع این مشکل تصمیمی اساسی اتخاذ شود، دستفروشی در پیاده روها هم شغل آبرومندی است اما نباید موجب سد معبر شوند چرا که کار پسندیده ای نیست.

پیاده رو خیابان «جعفری» را برای استقرار دستفروشان تعریض خواهیم کرد

فرماندار بروجرد با تاکید بر اینکه برای ساماندهی دستفروشان خیابان «جعفری» بروجرد ستاد بازآفرینی شهری وارد عمل شده و اعتبار خوبی اختصاص یافته و پیش بینی می شود هفته آینده کار آن عملیاتی شود، افزود: پیاده رو خیابان «جعفری» را برای استقرار دستفروشان تعریض خواهیم کرد.

آریایی با بیان اینکه وانت بارها و ماشین های میوه فروش و دستفروشان میدان «قیام» بروجرد را قرق کرده اند، گفت: با این کار بخش عظیمی از دستفروشان ساماندهی می شوند و البته ساماندهی باید با حفظ حرمت توام باشد و مامورین سد معبر با تذکر دوستانه و جمع آوری بدون خسارت وسایل دستفرشان برخورد کنند.

وی بر ایجاد شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده های شهرداری در زمینه برخورد با سد معبر در دادسرا، ساماندهی توزیع نیروهای سد معبر شهرداری و نیروی انتظامی به منظور برخورد با دستفروشان تاکید کرد.