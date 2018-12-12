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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۵:۳۷

آزادی مدیرمالی شرکت هوآوی از سوی دادگاه عالی کانادا

آزادی مدیرمالی شرکت هوآوی از سوی دادگاه عالی کانادا

دادگاه عالی کانادا مدیرمالی شرکت هوآوی را با قرار وثیقه ۱۰ میلیون دلاری آزاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دادگاه عالی کانادا با حکمی «منگ وانژو» مدیر مالی شرکت هوآوی چین را با قید وثیقه ۱۰ میلیون دلاری آزاد کرد.

دادگاه کانادایی اعلام کرد این آزادی به قید وثیقه تا زمان بررسی موضوع استرداد منگ به آمریکا معتبر خواهد بود.

وی که دختر موسس شرکت هوآوی است، پنج شنبه گذشته به هنگام سوار شدن به هواپیما در فرودگاه ونکوور کانادا بازداشت شد.

این اقدام به درخواست آمریکا و با ادعای نقض تحریم های واشنگتن علیه ایران از سوی این شرکت چینی انجام گرفته است.

گفتنی است وزارت خارجه چین روز دوشنبه در واکنش به بازداشت مدیر مالی شرکت هوآوی، سفیر آمریکا در پکن را فراخواند.

کد مطلب 4482851

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