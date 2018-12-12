معاون ترامپ و نخست وزیر عراق تلفنی گفتگو کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا و عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق سه شنبه شب به صورت تلفنی گفتگو کردند.

بنا بر بیانیه دفتر نخست وزیر عراق، مایک پنس از طرف خودش و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا انتخاب عبدالمهدی بعنوان نخست وزیر جدید عراق و تشکیل دولتش را تبریک گفت.

وی همچنین از اقدام دولت عراق در گشایش منطقه امنیتی سبز بغداد قدردانی کرد و بر توسعه روابط مشترک بین دو طرف تاکید نمود.

نخست وزیر عراق نیز در این گفتگوی تلفنی بر اهمیت تقویت روابط میان بغداد و واشنگتن در همه زمینه ها و بویژه در حوزه اقتصادی در چارچوب منافع دو کشور و حفظ استقلال و حاکمیت عراق و جهت تقویت توسعه و ثبات در منطقه تاکید کرد.

اعلام حمایت مایک پنس از گشایش منطقه امنیتی سبز بغداد به روی مردم در حالی است که برخی منابع از مخالفت و فشارهای سفارت آمریکا در بغداد برای جلوگیری از این امر خبر داده اند.