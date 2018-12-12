به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص، رژیم صهیونیستی طی هفتههای آینده از یونسکو خارج خواهد شد.
بر اساس این گزارش، این در حالی است که یک سال پیش رسانههای صهیونیستی اعلام کردند که این رژیم قصد خارج شدن از بیشتر سازمانها و نهادهای بینالمللی را دارد.
رژیم صهیونیستی مدعی است که یونسکو قطعنامههایی ضد اسرائیلی را به تصویب رسانده است و به همین خاطر، روابط خود با این نهاد بینالمللی را قطع کرده است و اکنون قصد دارد رسما از آن خارج شود.
لازم به ذکر است که آمریکا نیز سال گذشته در حمایت از رژیم اشغالگر صهیونیستی از سازمان یونسکو خارج شد.
