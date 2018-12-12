  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۷:۴۲

روزنامه صهیونیستی:

اسرائیل به زودی از «یونسکو» خارج می‌شود

اسرائیل به زودی از «یونسکو» خارج می‌شود

یک روزنامه صهیونیستی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی به زودی رسما از سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) خارج خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص، رژیم صهیونیستی طی هفته‌های آینده از یونسکو خارج خواهد شد.

بر اساس این گزارش، این در حالی است که یک سال پیش رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که این رژیم قصد خارج شدن از بیشتر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی را دارد.

رژیم صهیونیستی مدعی است که یونسکو قطعنامه‌هایی ضد اسرائیلی را به تصویب رسانده است و به همین خاطر، روابط خود با این نهاد بین‌المللی را قطع کرده است و اکنون قصد دارد رسما از آن خارج شود.

لازم به ذکر است که آمریکا نیز سال گذشته در حمایت از رژیم اشغالگر صهیونیستی از سازمان یونسکو خارج شد.

کد مطلب 4482856

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها