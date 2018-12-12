به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، وزارت کشور تونس جزئیات تازه‌ای از ترور مهندس «محمد زواری» فرمانده شهید گردان‌های شهید عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس را منتشر کرد.

عبدالقادر فرحات مدیر یگان ملی تحقیق در مورد جنایت‌های تروریستی در تونس تاکید کرد که عاملان ترور شهید الزواری دو تبعه بوسنیایی بودند که ۸ دسامبر ۲۰۱۶ از طریق بندر «حلق الوادی» وارد این کشور شدند.

فرحات تصریح کرد که این دو فرد آلان کندی و اورویر سالاک نام دارند.

وی تصریح کرد که یکی از مجریان عملیات ترور شهید الزواری یک تبعه اتریشی به نام کریستوفر است که خود را مخترع دستگاه کنترل از راه دور زیردریایی معرفی کرده است.

فرحات اشاره کرد که دادخواست‌هایی قضایی را به کشورهای بوسنی، اتریش، مصر، لبنان و کرواسی به منظور متهمان این پرونده تحویل داده‌ایم.

گفتنی است، جنبش مقاومت اسلامی حماس ۱۶ نوامبر سال گذشته طی کنفرانسی مطبوعاتی رسما سازمان جاسوسی موساد را به ترور این مهندس و دانشمند تونسی متهم کرد.

شهید الزواری مهندس پرواز تونسی و از فرماندهان گردان‌های قسام و مسئول طراحی پهبادهای این گردان‌ها بود که در ۱۵ دسامبر سال ۲۰۱۶ در زادگاهش صفاقس به شهادت رسید.