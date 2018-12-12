حملات متعدد ائتلاف متجاوز سعودی به یمن طی ۴۸ ساعت گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حملات گسترده و متعدد ائتلاف متجاوز سعودی به نقاط مختلف یمن طی ۴۸ ساعت گذشته و همزمان با ادامه مذاکرات صلح استکهلم، خبر داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: جنگنده های ائتلاف متجاوز روز گذشته ۱۰ بار نجران، ۴ بار الحدیده، ۴ بار نهم، ۴ بار صعده و نیز ۳ بار حیران در استان حجه را هدف قرار دادند.

یحیی سریع افزود: مزدوران سعودی تلاش کردند تا به سمت مواضع نیروهای ما در السلطاء و الحیادره و البارک و السائله در نهم پیشروی کنند؛ اما با مقابله مبارزان قهرمان ما روبرو شدند و بیش از ۴۱ نفر از آنها کشته و زخمی شدند.