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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۷:۴۶

سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد؛

حملات متعدد ائتلاف متجاوز سعودی به یمن طی ۴۸ ساعت گذشته

حملات متعدد ائتلاف متجاوز سعودی به یمن طی ۴۸ ساعت گذشته

سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حملات گسترده و متعدد ائتلاف متجاوز سعودی به نقاط مختلف یمن طی ۴۸ ساعت گذشته و همزمان با ادامه مذاکرات صلح استکهلم، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، سخنگوی نیروهای مسلح یمن از حملات گسترده و متعدد ائتلاف متجاوز سعودی به نقاط مختلف یمن طی ۴۸ ساعت گذشته و همزمان با ادامه مذاکرات صلح استکهلم، خبر داد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: جنگنده های ائتلاف متجاوز روز گذشته ۱۰ بار نجران، ۴ بار الحدیده، ۴ بار نهم، ۴ بار صعده و نیز ۳ بار حیران در استان حجه را هدف قرار دادند.

یحیی سریع افزود: مزدوران سعودی تلاش کردند تا به سمت مواضع نیروهای ما در السلطاء و الحیادره و البارک و السائله در نهم پیشروی کنند؛ اما با مقابله مبارزان قهرمان ما روبرو شدند و بیش از ۴۱ نفر از آنها کشته و زخمی شدند.

کد مطلب 4482861

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