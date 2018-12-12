سفر یک هیأت نظامی صهیونیست به روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی روز سهشنبه از سفر هیأتی از نظامیان این رژیم به مسکو برای رایزنی با مقامات روسیه علیه حزبالله خبر داد.
نتانیاهو در جریان بازدید از مرکز فرماندهی نیروهای شمالی ارتش و محل عملیات تخریب تونلهای ادعایی حزبالله در شمال فلسطین اشغالی، گفت: «هیأتی از سوی ارتش به مسکو میرود. آنها این موضوع را (برای روسیه) شفافسازی میکنند که اسرائیل به موضع خود در اقدام علیه ایران و حزبالله در سوریه ادامه خواهد داد».
بر اساس بیانیه دفتر نخستوزیر رژیم صهیونیستی وی با ادعای اینکه ارتش این رژیم در حال شناسایی شبکه تونلهای حزبالله در مرز لبنان است، افزود: «اگر حزبالله به ما حمله کند یا علیه عملیات سپر شمالی اقدام کند، ضربه غیرقابل تصوری به آنها میزنیم».
