۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۸:۰۲

رایزنی مسئولان عراقی و روسی در خصوص همکاری های نظامی و دفاعی

رئیس ستاد مشترک ارتش عراق و سفیر روسیه در بغداد در خصوص تقویت همکاری های نظامی و دفاعی مشترک رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «عثمان الغانمی» رئیس ستاد مشترک ارتش عراق در جریان دیدار با سفیر روسیه در بغداد در خصوص تقویت روابط و همکاری های نظامی و دفاعی میان روسیه وبغداد رایزنی کرد.

وی در ادامه افزود: ما از مواضع مسکو در قبال حمایت از بغداد قدردانی می کنیم. روابط عراق و روسیه در تمام زمینه ها به ویژه زمینه های نظامی برجسته و متمایز است و ما هم چنان به مرکز امنیتی چهارجانبه مشترک در ارتباط هستیم.

 سفیر روسیه در عراق نیز با تبریک به مناسبت نخستین سالگرد پیروزی عراق بر داعش گفت: ارتش عراق در نبرد علیه این گروه تروریستی با قدرت عمل کرد.

وی افزود: گروه تروریستی داعش خطر و تهدیدی واقعی علیه منطقه و جهان به شمار می آمد.

