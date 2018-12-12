رایزنی مسئولان عراقی و روسی در خصوص همکاری های نظامی و دفاعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «عثمان الغانمی» رئیس ستاد مشترک ارتش عراق در جریان دیدار با سفیر روسیه در بغداد در خصوص تقویت روابط و همکاری های نظامی و دفاعی میان روسیه وبغداد رایزنی کرد.

وی در ادامه افزود: ما از مواضع مسکو در قبال حمایت از بغداد قدردانی می کنیم. روابط عراق و روسیه در تمام زمینه ها به ویژه زمینه های نظامی برجسته و متمایز است و ما هم چنان به مرکز امنیتی چهارجانبه مشترک در ارتباط هستیم.

سفیر روسیه در عراق نیز با تبریک به مناسبت نخستین سالگرد پیروزی عراق بر داعش گفت: ارتش عراق در نبرد علیه این گروه تروریستی با قدرت عمل کرد.

وی افزود: گروه تروریستی داعش خطر و تهدیدی واقعی علیه منطقه و جهان به شمار می آمد.