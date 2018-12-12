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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۸:۰۲

مقام سازمان ملل:

توافق تبادل اسراء میان طرف‌های یمنی گام مثبتی است

توافق تبادل اسراء میان طرف‌های یمنی گام مثبتی است

معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که «آنتونیو گوترش» توافق تبادل اسراء میان طرف های یمنی را گام مثبتی می داند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «فرحان حق» معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که «آنتونیو گوترش» توافق تبادل اسراء میان طرف های یمنی را گام مثبتی می داند.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: سازمان ملل آمادگی دارد تا با ارائه حمایت های لجستیکی برای انجام هرچه بهتر توافق صورت گرفته گام بردارد.

این مقام سازمان ملل افزود: البته کار بر روی جزئیات توافق تبادل اسراء همچنان ادامه دارد. 

وی تأکید کرد: ما می خواهیم مطمئن شویم که آیا طرف های یمنی قادر به بازگرداندن اعتماد از دست رفته میان یکدیگر هستند یا نه.

کد مطلب 4482869

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