به گزارش خبرنگار مهر، مسیح الله سلطانی شامگاه سه شنبه در جلسه شورای اجتماعی استان با اشاره به اینکه نرخ شیوع مصرف مواد مخدر در استان زنجان به میزان ۱.۳ درصد پایین‌تر از میانگین کشوری است، افزود: در حال حاضر رتبه استان زنجان در شیوع مصرف مواد مخدر بیست و چهارم است و تعداد معتادان متجاهر در استان زنجان از ۲۰۰ نفر تجاوز نمی‌کند.



وی ادامه داد: یکی دیگر از مباحث مهم حوزه اجتماعی، بحث خشونت‌های اجتماعی است که در این زمینه زنجان جزو ۱۰ استان اول در کشور به شمار می‌رود.



سلطانی از طلاق به‌عنوان یکی دیگر از موضوعات مهم اجتماعی یادکرد وبابیان اینکه به ازای هر ۱۰۰۰ نفر در استان زنجان، نرخ طلاق ۲.۳ برآورد شده است، تصریح کرد: اگر بخواهیم استان زنجان را در این زمینه رتبه‌بندی کنیم، خواهیم دید که رتبه پانزدهم را در نرخ طلاق به خود اختصاص داده است. همچنین نرخ طلاق به ازدواج در زنجان نسبت به نرم کشوری پایین‌تر است.

سلطانی با یادآوری اینکه شهرستان ماه‌نشان، سلطانیه، ایجرود و طارم فاقد حاشیه‌نشینی هستند و همین امر باعث شده که جمعیت ساکن در محلات حاشیه استان زنجان در مقایسه با نرم کشوری، عدد پایین‌تری را نشان دهد، افزود: امسال در راستای مقابله با آسیب‌هایی چون اعتیاد به مواد مخدر، طلاق، خشونت، حاشیه‌نشینی و مفاسد اجتماعی، چندین تفاهم‌نامه منعقدشده است.



وی از اختصاص یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به دفتر امور اجتماعی استانداری زنجان خبر داد و گفت: آمار حاکی از آن است که در استان زنجان از هر ۱۰۰ هزار نفر طی ۹ ماه پارسال، ۲۱۲۷ نفر گرفتار خشونت اجتماعی شده و ۴.۸ کودک نیز مورد کودک‌آزاری قرار گرفته‌اند که در خشونت اجتماعی وضعیت استان نسبت به نرم کشوری بهتر بوده اما در کودک‌آزاری بیش از نرم کشوری است.