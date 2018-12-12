فعالیت ۳۹ هزارواحد صنفی در استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود موسوی شامگاه سه شنبه در دیدار اتاق اصناف با استاندار زنجان، افزود: یکی از دغدغه‌های امروز کسبه خُرد، فعالیت فروشگاه‌های بزرگ در شهرهای کوچک است.

وی اظهار کرد: امروز شاهد فعالیت ۳۹ هزار واحد صنفی در استان هستیم.



رئیس اتاق اصناف استان زنجان با اشاره به اینکه تجربه نشان داده که بخش خصوصی و واحدهای صنفی همواره توانسته‌اند در ادوار مختلف، باری از دوش دولت بردارند و امروز نیز این توان در این بخش وجود دارد، ادامه داد: واحدهای صنفی استان همواره بدون اینکه منتی بر دولت بگذارند، تلاش کرده‌اند باری از دوش دولت، به‌ویژه در عرصه اشتغال بردارند.



موسوی در ادامه، خواستار تجدیدنظر در راه‌اندازی فروشگاه‌های بزرگ در شهرهای کوچک شد و افزود: این کار باعث می‌شود که بیکاری به سراغ واحدهای صنفی خرد نرود.

وی به بازرسی از واحدهای صنفی استان زنجان اشاره کرد و گفت: از ۲۰تیرماه سال جاری بازرس‌ها ادغام‌شده و بازرسی‌های مشترک با سازمان صنعت و معدن انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: در راستای بازرسی از واحدهای صنفی استان زنجان ۱۶ گروه دو نفره در استان فعالیت دارند و از ۲۰ تیرماه تا کنون بیش از دو هزار بازرسی از واحدهای صنفی استان انجام‌گرفته است.

رئیس اتاق اصناف استان زنجان گفت: علت تخلف بیشتر این واحدهای صنفی در استان زنجان گران‌فروشی، عدم صدور فاکتور، تقلب و کم‌فروشی بوده است.

موسوی افزود: طرح نظارتی در دو بخش کالا و خدمات است و در این میان بازرسین به‌صورت محسوس و نامحسوس نظارت لازم را از بازار دارند.