«گریفیتس» چارچوب کلی روند سیاسی حل بحران یمن را ارائه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، «مارتین گریفیتس» فرستاده ویژه سازمان ملل متحد چارچوب کلی روند سیاسی برون رفت از بحران یمن را به طرف های مذاکره کننده در سوئد ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، یک مقام دفتر گریفیتس که نخواست نامش فاش شود، ضمن تأیید مطلب فوق اعلام کرد: چارچوب کلی روند سیاسی برون رفت از بحران یمن همچنان درحال بررسی است و طبیعی است که در آن اصلاحاتی صورت پذیرد.

این مقام دفتر گریفیتس همچنین گفت: روز پنجشنبه آخرین روز از مذاکرات سوئد درباره یمن است. در پایان این مذاکرات، نتایج نهایی رایزنی ها در خصوص پرونده های الحدیده، تعز، فرودگاه صنعاء اعلام خواهد شد.

وی افزود: همچنین در پایان این مذاکرات، مکان برگزاری گفتگوهای صلح آتی به اطلاع عموم خواهد رسید.