به گزارش خبرنگار مهر، آخرین قسمت از مجموعه تلویزیونی «دورهمی» فروردین‌ماه روی آنتن شبکه نسیم رفت؛ مجموعه‌ای که با اجرای مهران مدیری و تهیه‌کنندگی مصطفی احمدی میزبان مهمانانی در حوزه‌های مختلف در هر قسمت بود و هر بار از آن‌ها هدیه‌ای برای موزه‌ای به نام «موزه دورهمی» دریافت می‌کرد. قرار بر این بود که این هدایا در قالب یک حراج به فروش گذاشته شود و طبق وعده، عواید آن صرف کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه شود.

بعد از آن همه منتظر شدند تا ببینند حراج هدایای موزه دورهمی که مهران مدیری وعده داده بود، چه زمانی برگزار خواهد شد.

موزه دورهمی در مدت زمان پخش و تولید برنامه قول دریافت هدایای فراوانی را از مهمانان گرفت که همه آن‌ها در کتاب اقلام هدیه دورهمی ثبت شده است.

با جمع‌آوری هدایا چندین بار زمان‌هایی برای برگزاری این حراج مشخص شد که آخرین بار این زمان بندی به ۲۵ آبان موکول شد و حتی تیزرهای آن نیز از شبکه نسیم روی آنتن رفت اما دوباره اعلام شد هنوز همه هدایا به طور کامل جمع‌آوری نشده و با همین توضیح برگزاری حراج بار دیگر به تعویق افتاد.

البته پیش از این هم اعلام شده بود که بخشی از هدایایی که قرار بوده است به موزه دورهمی اهدا شود، به طور کامل جمع‌آوری نشده است اما گویی همچنان حضور فعالان اقتصادی در این رویداد به هماهنگی کامل نرسیده است، به خصوص که مهران مدیری در تیزر فراخوان این حراج مشخصا فعالان اقتصادی را مخاطب قرار داد و از آنان دعوت کرد تا در این حراج حضور پیدا کنند.

هنوز مسئولان شبکه «نسیم» و عوامل برنامه «دورهمی» تاریخ قطعی برای برگزاری این حراج را اعلام نکرده‌اند.