اولین هم آوردی نو در صنعت پلاستیک و پلیمر برگزار شد

محسن علی اکبریان، دبیر شبکه فن بازار ملی ایران در حاشیه «اولین هم آوردی نو در صنعت پلاستیک و پلیمر» در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تاکنون فستیوال هایی در حوزه های مختلف همچون صنعت لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی، صنعت موادغذایی و صنعت پلاستیک و پلیمر ، سنگف آرایشی بهداشتی، تجهیزات ورزشی و ...برگزار شده است.

وی با بیان اینکه که هدف از برگزاری این فستیوال ها انعقاد قراردادهایی مبنی بر تولید انبوه طرح های مخترعان است، خاطرنشان کرد: در این فستیوال ها اختراعاتی از سوی محققان ارائه و معرفی می شوند تا زمینه تعامل با سرمایه گذاران علاقمند ایجاد شود در صورت حصول توافق و انجام معامله از طریق بازار دارایی فکری، حمایت‌های مادی و معنوی معاونت علمی‌ و فناوری ریاست جمهوری در قالب ارائه تسهیلات وجود خواهد داشت.

علی اکبریان خاطر نشان کرد: این تسهیلات شامل «تسهیلات تکمیل مستندات نوآوری‌ها برای ارائه به سرمایه گذاران (ارزیابی فنی اختراع و تهیه BP خلاصه)»، «تسهیلات خرید/ سرمایه‌گذاری در نوآوری‌ها برای سرمایه‌گذاران و صنعتگران؛ تسهیلات به میزان ۶۰ درصد قیمت معامله (اعم از خرید قطعی اختراع، لیسانس و یا سرمایه‌گذاری مشترک) و تا سقف ۵ میلیارد ریال به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه» می شود.

دبیر شبکه فن بازار ملی ایران افزود: در این فستیوال ها ایده هایی که به ثبت اختراع رسیده اند در حضور سرمایه گذاران ارائه می‌شود تا ایده ها به محصول و ارائه خدمات تبدیل شوند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۴ فستیوال برگزار شده است، عنوان کرد: در این فستیوال ها ۳۰ اختراع با حضور سرمایه گذاران ارائه شدند که بعد از بررسی هایی اقدامات برای انعقاد قرارداد فراهم می شود.

علی اکبریان با اشاره به میزان قراردادها مبنی بر تولید محصول گفت: تاکنون بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان ارزش قراردادهای مخترعان با سرمایه گذاران طی این ۱۴ فستیوال بوده است که به صورت تحت لیسانس یا قرارداد مشترک منعقد شده اند.

وی در خصوص اولین هم آوردی نو در صنعت پلاستیک و پلیمر ادامه داد: این رویدادی که برگزار شد در خصوص صنعت پلاستیک و پلیمر بود که تفاوت آن با فستیوال های دیگر این است که ایده پردازان ایده هایی که هنوز به ثبت اختراع نرسیده اند را با تایید شبکه فن بازار با حضور سرمایه گذاران مربوط به همان حوزه، ارائه می کنند. امیدوار هستیم که در این رویداد هم مانند سایر فستیوال ها تفاهم نامه هایی مبنی بر تولید محصول منعقد شود.

به گفته وی تا پایان سال، رویداد برنامه جامع نوآفرین در دو حوزه دیگر تحت عنوان آرایشی بهداشتی و تجهیزات پزشکی برگزار می‌شود.