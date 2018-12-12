توافق سازمان پدافند غیرعامل با وزارت آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در اولین گردهمایی دبیران آمادگی دفاعی مناطق تهران، گفت: موضوع دفاع ،از مولفه های اصلی هر ملتی در جهان است و انسان به صورت طبیعی سعی می کند در مقابل تهدیدات از خود دفاع کند.

وی وجود ویژگی های شخصیتی و رفتاری در هر جامعه ای را از مولفه های قدرت ملی کشورها دانست و گفت: ملت هایی که از تهدید دشمنان می ترسند و مولفه های قدرت خود را افزایش نمی دهند، محکوم به نابودی هستند. در مقابل ملت هایی که توان دفاع از خود را دارند در اوج اقتدار هستند و می توانند آرامش و امنیت را برای مردم شان به ارمغان بیاورند. می توان گفت ملت یمن دارای ژن مقاومت و روحیه سلحشوری هستند که امروز توانستند در مقابل ستمگران بایستند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور توجه به اصل و نسب و روحیه سلحشوری را یکی از اصول انتخاب همسر در طول تاریخ توسط افراد بزرگ دانست و گفت: مادران شجاع می‌توانند فرزندانی رشید و دلیر را پرورش و تحویل جامعه دهند. امروز نیز در تربیت فرزندان باید به اعتماد بنفس و رشادت آنها توجه کرد زیرا این ویژگی‌ها می‌تواند به عنوان یک قدرت نرم برای کشورها محسوب شود.

وی ادامه داد: وظیفه تربیت فرزندان ما بعد از خانواده به عهده آموزش و پرورش گذاشته شده به همین دلیل باید آموزش و پرورش تلاش کند انسان های متکی به خود و با اعتماد بنفس تربیت کند تا برای آینده خود و جامعه مفید باشند. مساله انتقال مفاهیم آموزشی و روش زندگی از طریق آموزش و پرورش موضوعی بسیار مهم برای کشورهاست. در بسیاری از کشورها در کنار مسائل تحصیلی، شجاعت و اعتماد بنفس را به دانش آموزان آموزش می دهند تا بتوانند افرادی مفید برای آینده کشورشان باشد.

سردار جلالی گفت: برای اینکه بتوانیم در مقابل هجمه های دشمنان بایستیم باید جوانان را به خوبی آموزش داد زیرا آموزش در سنین نوجوانی بسیار تأثیرگذار و ماندگار است. یک دانش آموز ، معلم و مدرسه باید بتوانند در برابر تهدیدات و بلایای طبیعی و غیرطبیعی از خود حفاظت و به دیگران کمک کنند.

وی ادامه داد: در کل جهان موضوع پدافند غیر عامل در قالب مفاهیمی مطرح شده است. اولین موضوع دفاع غیر نظامی است، یعنی اینکه چگونه از غیر نظامی‌ها در زمان جنگ استفاده کنیم. نکاتی که باید به آن توجه داشت این است که ضعف و ناتوانی ملت ها تهدید آور است هر کشوری که ضعیف شود مورد هجمه بیگانگان قرار می‌گیرد. بنابراین باید آموزش های لازم از دوران نوجوانی به افراد داده شود تا بتوانند از خود و جامعه در برابر تهدیدات محافظت کنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، آموزش را برای تمامی افراد جامعه از زن و مرد، امری ضروری دانست و گفت: البته آموزش‌ها میان زنان و مردان باید متفاوت باشد افراد باید متناسب با جنسیت آموزش های لازم را برای آینده زندگی خود فرا بگیرند. زنان و مردان در خانواده باید بتوانند مدیریت خانه را به خوبی یاد گرفته و در شرایط خاص قدرت مدیریت و فرماندهی و کنترل خانواده را داشته باشند، نقش هر یک از اعضای خانواده باید در شرایط خاص، بحران ها و بلایا مشخص باشد و افراد باید بدانند در مواجهه با بلایا چگونه عمل کنند و چه مسئولیتی بر عهده آنهاست.

وی افزود: افراد در دوران صلح و آرامش باید آموزش های لازم را برای آمادگی های ذهنی، جسمی، فکری، عملی و کمک های اولیه را دیده باشند تا در زمان بلایای طبیعی بتوانند با اعتماد بنفس بالا عمل کنند. ما در دوسال گذشته رزمایش شیمیایی را در شهر کاشان برگزار کردیم البته قبل از برگزاری رزمایش آموزش های لازم را توسط رسانه و رادیو به مردم دادیم که با استقبال گسترده مردم روبرو شد.

سردار جلالی تامین نیازهای اساسی مردم در شرایط سخت و بحرانی را بسیار مهم دانست و ادامه داد: طبق توافقی که با آموزش و پرورش داشتیم قرار است آموزش لازم و ویژهای را متناسب با سن دانش آموزان و البته دختر یا پسر بودن به آنها انتقال دهیم تا افرادی که در یک مدرسه هستند به خوبی آموزش های لازم را فرا گرفته و نقش و وظیفه خود را در شرایط بحرانی بدانند.

وی موضوع حفاظت از زیرساخت ها را بسیار مهم دانست و گفت: اینکه ما بتوانیم تجهیزات و زیرساخت های خانه و محله مان را در مواقع تهدید حفظ و کارکرد آنها را تداوم ببخشیم بسیار مهم است و باید به آن پرداخته شود. به همین دلیل افراد خانه،مدرسه و شهرها باید برای شرایط مختلف آماده شوند به عنوان مثال افراد و محله هایی که در نزدیکی کارخانه های شیمیایی قرار دارند باید آموزش های مختص به مقابله با تهدیدات شیمیایی را به خوبی دیده باشند و وظایف را تقسیم کرده باشند تا بتوانند در شرایط بحرانی از خود و اطرافیانشان مراقبت کنند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزاری رزمایش و تمرین را برای افزایش آمادگی افراد بسیار مهم دانست و گفت: در زمان آموزش و تمرین وظایف باید به گونه‌ای تقسیم شود که در زمان تهدید و بلایا افراد بتوانند به خوبی به نیازمندان کمک کنند. افراد باید آموزش های لازم را در حوزه تهدیدات زیستی، شیمیایی فرا گرفته باشند، این به معنای وجود تهدیدات خارجی نیست. کشور ما یک کشور با کارخانجات شیمیایی است پس امکان آلودگی وجود دارد و افراد باید در حد نیاز آموزش های اولیه را دیده باشند.

وی تهدیدات سایبری را یکی از مهمترین تهدیدات موجود برای کشور دانست و گفت: امروز تمامی افراد یک جامعه در معرض تهدیدات سایبری قرار دارند، از سوی دیگر اینترنت اشیاء و هوشمند سازی زیرساخت‌ها در حال گسترش است به همین دلیل همه افراد باید الفبای مقابله با تهدیدات این حوزه را یاد بگیرند و با ویژگی ها و قابلیت فضای سایبر آشنا شوند تا به سادگی آسیب نبینند.

سردار جلالی در ادامه تصریح کرد: دفاع یک امر فطری، عقلی و شرعی است و بر اساس آیه قرآن کریم، خداوند تسلط کافر بر مسلمان را نمی پذیرد. از سوی دیگر مفهوم دشمن شناسی و دشمن ستیزی از مسائل مهمی است که مقام معظم رهبری و امام راحل بسیار بر آن تأکید داشته‌اند.

وی اصل ولایت فقیه را یک اصل بسیار مهم و دارای ابعاد مختلف دانست و تصریح کرد: وجود یک فرمانده مجتهد عالم در کشور بسیار مهم است پس اندیشه های این مجتهد و رهبر باید در آموزش های دانش آموزان گنجانده شود، در غیر این صورت کودکان ما وقتی بزرگ می شوند فرمانده را نمی‌شناسند. جوانان ما باید بدانند هر گروه جمعیت و ملتی در دنیا نیازمند رهبر و فرمانده هستند؛ ما باید مفهوم ولایت فقیه را در غالب کتاب ها به دانش آموزان بیاموزیم تا وظایف خود را در قبال ولی و فرمانده بدانند.

وی ادامه داد: فرماندهی مقتدر در یک دفاع همه جانبه نقش بسیار مهمی دارد. شما ببینید در مقابل تهدیداتی که کشور ما با آن روبه روست درایت، هوشمندی و شجاعت ولی فقیه چگونه توانسته کشور ما را در مقابل تهدیدات حفظ کند. یکی از فرماندهان عالی رتبه نظامی می گفت ، بعد از دفاع مقدس ۶ جنگ در منطقه با هدف جمهوری اسلامی ایران شروع شد که با درایت و هوشمندی مقام معظم رهبری کنترل و بدون حضور جدی ما در مقابل این توطئه ها، جنگ ها به نفع ما به پایان رسیده است.

سردار جلالی، آموزش مفاهیم اخلاقی و دین را به افراد مختلف جامعه بسیار مهم دانست و گفت: باید چکیده ای از مفاهیم اخلاقی و دینی به فرزندانمان آموزش داده شود تا افرادی معتقد و مسئولیت‌پذیر در جامعه داشته باشیم. این مهم در قالب کتب و ابزار آموزشی قابل انتقال است ما باید بتوانیم فرهنگ غنی دفاع مقدس را به فرزندان خود انتقال دهیم.

وی افزود: در قالب پدافند غیر عامل باید مفهوم مقاومت و تاب آوری را به جوانان انتقال دهیم، از سوی دیگر جوانان باید بدانند که نباید در مقابل مستکبرین جهان سر تسلیم فرود آورند و به توان داخلی اعتقاد داشته باشند. جوانان ما باید به ایرانی بودن و مسلمان بودن خود افتخار کنند کسی نباید غرب گرایی و فرهنگ غرب را در جامعه گسترش دهد.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور اعتماد بنفس ملی را بسیار مهم دانست و گفت: ما در دفاع مقدس نشان دادیم که می توانیم. توان دفاعی و موشکی نمونه ای از توان و خود باوری جوانان ایران اسلامی است. باید به کودکان، نوجوانان و جوانان آموزش دهیم که می توانند. مساله دیگری که باید به آن توجه داشت این است که ما تا زمانی که بر اعتقادات و باورهای خود پایبند هستیم، دشمنانی داریم پس باید با روحیه جهادی به مقابله با آنها بپردازیم.

سردار جلالی تصریح کرد: تاب آوری و مقاومت بزرگترین ویژگی یک جامعه اسلامی و انقلابی است که موجب پیروزی ، بالندگی و شکوفایی آن جامعه میشود؛ ایجاد و انتقال این فرهنگ غنی از طریق نظام آموزش و پرورش صورت می پذیرد.