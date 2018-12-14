فدراسیون کشتی همچنان در انتظار تصمیم وزارت ورزش

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که گفته می شد زمان برگزاری مجمع فدراسیون کشتی تا پایان دوران سه ماهه سرپرستی حمید بنی تمیم در فدراسیون تعیین می شود، اما دوران سرپرستی بنی تمیم رو پایان و هنوز خبری از تصمیم وزارت ورزش نشده است.

«رضا لایق» دبیر فدراسیون کشتی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: به عنوان دبیر مجمع فدراسیون درخواست روسای هیات‌های کشتی را به عنوان اکثریت اعضای مجمع به وزارت ورزش ارائه کردیم. طبیعتا ما هم در انتظار تعیین زمان ثبت نام کاندیداها و همچنین برگزاری مجمع عمومی هستیم تا هر چه سریعتر امور کشتی توسط رئیس جدید پیگیری شود.

به گفته دبیر فدراسیون کشتی، پیگیری مستمر روسای هیات های کشتی و اعضای مجمع به این دلیل است که آنها معتقدند تجهیز و آماده سازی برای حضور در المپیک ۲۰۲۰ توکیو باید طبق برنامه ریزی مدنظر رئیس منتخب مجمع انجام شود. در نتیجه رئیس جدید هم باید هر چه سریعتر با برگزاری مجمع عمومی انتخاب شود و کارش را آغاز کند.

درخواست اعضای مجمع و روسای هیات های کشتی استانهای کشور از متولیان وزارت ورزش در حالی مطرح شده که این برای چندمین بار است اهالی کشتی خواستار برگزاری مجمع و معرفی رئیس جدید فدراسیون هستند. اعضای مجمع تاکید دارند با تسریع امور مرتبط با برگزاری مجمع، این نشست نباید به سال آینده موکول و تکلیف رئیس جدید باید تا پایان سال جاری مشخص شود.

کشتی ایران در حالی منتظر نگاه ویژه و جدی وزارت ورزش در خصوص برگزاری مجمع عمومی است که سال آینده رویدادهای مهمی از جمله رقابتهای قهرمانی آسیا و جهان و همچنین گزینشی کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۰ توکیو را پیش رو دارد.