دیدار محرمانه ۲ وزیر صهیونیست و اردنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «یووال اشتینیتز» وزیر انرژی رژیم صهیونیستی به صورت محرمانه با «رائد ابوالسعود» وزیر آب و آبیاری اردن در ماه نوامبر گذشته دیدار کرد.

رسانه های صهیونیست گزارش دادند که ۲ وزیر مذکور در جریان این دیدار در خصوص پروژه کانالی که قرار است دریای سرخ را به دریای مدیترانه متصل کرده و آب این منطقه را به منطقه غور اردن منتقل کند رایزنی کردند.

بر اساس این گزارش، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به وزیر مذکور برای برگزاری این نشست چراغ سبز نشان داده تا پروژه مذکور که محل اختلاف میان امان و تل آویو است حل شود.

رژیم صهیونیستی تلاش می کند پروژه مذکور را احیا کند چرا که معتقد است توقف این پروژه به اقدام اخیر اردن در خصوص بازپس گیری دو منطقه الباقوره و الغمره از تل آویو منجر شده است.