صدها عنصر القاعده از یمن به سوریه منتقل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع آگاه اعلام کردند که حدود ۴۰۰ عنصر مسلح وابسته به تشکیلات تروریستی القاعده طی ۲ ماه گذشته از طریق مرزهای ترکیه وارد استان ادلب سوریه شده اند.

آنها تاکید کردند: تروریستهای مذکور دارای تابعیت خارجی و وابسته به القاعده هستند و از طریق عبور از مناطق اطمه و سرمدا واقع در مرز ترکیه وارد ادلب شده اند.

این منابع اعلام کردند که تروریستهای مذکور در قالب تیم های ۸ الی ۱۵ نفره به سوریه منتقل شده اند. تشکیلات تروریستی «حراس الدین» وابسته به القاعده نیز اقدام به سازماندهی این تروریستها در یکی از مقرهای خود در حومه ادلب کرده است.

منابع مذکور اعلام کردند که این تروریستها با نظارت یکی از کشورهای منطقه از یمن به سوریه منتقل شده اند.