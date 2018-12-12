زهرا سعیدی عضو فراکسیون جوانان مجلس در خصوص جلسه مرکز پژوهش های مجلس برای بررسی اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: بعد از فرمایشات رهبر انقلاب و دغدغه ای که ایشان درباره قانون منع بکارگیری بازنشستگان مطرح کردند، رئیس مجلس مقرر کردند کارگروهی در مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شود.

وی ادامه داد: این کارگروه دیروز با حضور کارشناسان، برخی دستگاه‌های ذیربط و طراحان طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس اولین جلسه خود را برگزار کرد و نمایندگانی از دیوان محاسبات، شورای نگهبان، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان بازرسی کل کشور، نمایندگانی از معاونت‌های ریاست جمهوری، کارشناسان و صاحبنظران و برخی نمایندگان مجلس از جمله طراحان طرح و بنده در آن حضور داشتند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس ادامه داد: دستگاه‌ها و وزارتخانه هایی که گفته بودند اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در روند فعالیتشان خلاهایی را بوجود می‌آورد، از جمله وزارت ورزش، در این جلسه حضور داشتند.

وی با تاکید بر اینکه قرار نیست این کارگروه، دامنه شمول این قانون را محدود کند، گفت: جمع بندی جلسه دیروز این بود که تدبیری اندیشیده شود که برخی افراد معدود که اولا خاص و بدون جایگزین هستند، و دوما، جوانی و نشاط لازم برای اجرای مسئولیت را دارند، بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.

سعیدی تصریح کرد: اینکه شاخصه های شناسایی این معدود افراد چگونه باید باشد تا گرفتار تصمیمات سلیقه ای نشود، قرار است در جلسات بعدی کارگروه مورد بررسی و تصمیم گیری قرار بگیرد. تعداد این افراد قطعا بسیار محدود و انگشت شمار خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه اجرای چنین قانون مهمی طبیعی بود منجر به سروصدا و اعتراض شود، گفت: واکنش هایی که به اجرای این قانون بوجود آمد، نشان دهنده اهمیت آن بود و معتقدم برداشت‌ها و قرائت های متفاوتی که مشمولان این قانون دارند منجر به ایجاد برخی حواشی شد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت این قانون گفت: اجرای این قانون از چنان اهمیتی برخوردار بود که حتی در نهادهای تحت نظر رهبری از جمله بنیاد مستضعفان اجرا و منجر به رفتن ۳۰۰ نفر از مدیران بازنشسته بنیاد شد.

سعیدی گفت: این قانون از نیازهای مهم و ضروری کشور بود و رهبر انقلاب نیز بارها در سخنان خود به لزوم استفاده از نیروهای جوان و تازه نفس در سطوح مدیریتی کشور اشاره و تاکید کرده بودند.