به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین دوره رقابت های لیگ کشتی آزاد باشگاه های جهان از فردا پنجشنبه و به مدت ۲ روز در سالن دانشگاه آزاد اسلامی شهر بابل برگزار می شود.



ترکیب نمایندگان ایران در این مسابقات به شرح زیر است:



بیمه رازی بابل:

۵۷ کیلوگرم: نادر حاج آقا نیا

۶۱ کیلوگرم: حسن رحیمی- بهنام احسان پور

۶۵ کیلوگرم: میثم نصیری- مهران نصیری

۷۰ کیلوگرم: ماگومد قربان علی اف

۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی- رضا افضلی

۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی- کامران قاسم پور

۹۲ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی

۹۷ کیلوگرم: حامد طالبی زرین کمر- عباس فروتن

۱۲۵ کیلوگرم: امین طاهری

سرمربی: محسن کاوه

مربی ارشد: پژمان درستکار

مربیان: داود رخش خورشید- علی شکری پور

مشاور فنی: مصطفی علیزاده

سرپرست: کیومرث محرابی



پاس ستارگان ساری:

۵۷ کیلوگرم: مهران رضازاده – امین پرسته

۶۱ کیلوگرم: مهران شیخی – یونس سرمستی

۶۵ کیلوگرم: فرزاد عموزاده- ابوالفضل حاجی پور

۷۰ کیلوگرم: مهدی یگانه جعفری- فرهاد نوری

۷۴ کیلوگرم: حسین الیاسی- سعید داداش پور

۸۶ کیلوگرم: مسعود مددی- علی موجرلو- مجتبی اصغری

۹۲ کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان- ارشک محبی

۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی- سعید توکل

۱۲۵ کیلوگرم: یدالله محبی- علیرضا گرزبر

سرمربی: مرتضی قربانی

مربیان: علی دومیرکلاهی- مهرنوش شاهرخی- علی سراجی- سیدجواد هاشمی

مدیر فنی: عباس مرادی

سرپرست: سید مسعود مدینه