به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین دوره رقابت های لیگ کشتی آزاد باشگاه های جهان از فردا پنجشنبه و به مدت ۲ روز در سالن دانشگاه آزاد اسلامی شهر بابل برگزار می شود.
ترکیب نمایندگان ایران در این مسابقات به شرح زیر است:
بیمه رازی بابل:
۵۷ کیلوگرم: نادر حاج آقا نیا
۶۱ کیلوگرم: حسن رحیمی- بهنام احسان پور
۶۵ کیلوگرم: میثم نصیری- مهران نصیری
۷۰ کیلوگرم: ماگومد قربان علی اف
۷۴ کیلوگرم: مصطفی حسین خانی- رضا افضلی
۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی- کامران قاسم پور
۹۲ کیلوگرم: محمدجواد ابراهیمی
۹۷ کیلوگرم: حامد طالبی زرین کمر- عباس فروتن
۱۲۵ کیلوگرم: امین طاهری
سرمربی: محسن کاوه
مربی ارشد: پژمان درستکار
مربیان: داود رخش خورشید- علی شکری پور
مشاور فنی: مصطفی علیزاده
سرپرست: کیومرث محرابی
پاس ستارگان ساری:
۵۷ کیلوگرم: مهران رضازاده – امین پرسته
۶۱ کیلوگرم: مهران شیخی – یونس سرمستی
۶۵ کیلوگرم: فرزاد عموزاده- ابوالفضل حاجی پور
۷۰ کیلوگرم: مهدی یگانه جعفری- فرهاد نوری
۷۴ کیلوگرم: حسین الیاسی- سعید داداش پور
۸۶ کیلوگرم: مسعود مددی- علی موجرلو- مجتبی اصغری
۹۲ کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان- ارشک محبی
۹۷ کیلوگرم: امیر محمدی- سعید توکل
۱۲۵ کیلوگرم: یدالله محبی- علیرضا گرزبر
سرمربی: مرتضی قربانی
مربیان: علی دومیرکلاهی- مهرنوش شاهرخی- علی سراجی- سیدجواد هاشمی
مدیر فنی: عباس مرادی
سرپرست: سید مسعود مدینه
کشتی آزاد جام باشگاههای جهان- بابل؛
ترکیب تیمهای بیمه رازی و پاس ستارگان اعلام شد
ترکیب تیمهای بیمه رازی بابل و پاس ستارگان ساری برای حضور در رقابتهای کشتی آزاد باشگاههای جهان اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین دوره رقابت های لیگ کشتی آزاد باشگاه های جهان از فردا پنجشنبه و به مدت ۲ روز در سالن دانشگاه آزاد اسلامی شهر بابل برگزار می شود.
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