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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۹:۰۶

مشاور سازمان سنجش خبرداد؛

بیش از ۱۰۹ هزار نفر در کنکور ارشد ۹۸ ثبت نام کردند

بیش از ۱۰۹ هزار نفر در کنکور ارشد ۹۸ ثبت نام کردند

مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به آمار ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ گفت: تاکنون بیش از ۱۰۹ هزار نفر داوطلب حضور در این آزمون شده اند.

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تمامی متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ در تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و بیست و چهارمین المپیاد علمی- دانشجویی کشور می توانند با در نظر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام در این آزمون ثبت نام کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ و مرحله اول بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور از جمعه ۱۶ آذر آغاز شده است و مهلت ثبت نام تا روز یکشنبه ۲۵ آذر ادامه دارد.

توکلی خاطرنشان کرد: افرادی که دارای شرایط اعلام شده باشند می‌توانند حداکثر در دو رشته امتحانی (طبق ضوابط از رشته‌های امتحانی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام) متقاضی ثبت‌نام شوند.

وی گفت: ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org در ۶ گروه آموزشی و ۱۲۶ کدرشته انجام می گیرد. هزینه ثبت نام ۴۵۰ هزار ریال (۴۵ هزار تومان) است که افراد باید با کارت های شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیک آن فعال است، مبلغ آن را پرداخت کنند.

مشاور عالی سازمان سنجش یادآور شد: تا ساعت ۸ صبح امروز چهارشنبه ۲۱ آذر ماه ۹۷ تعداد ۱۰۹ هزار و ۸۷۳ نفر در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ ثبت نام کرده اند.

وی گفت: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ در روزهای پنجشنبه و جمعه ۵ و ۶ اردیبهشت ۹۸ برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4482928

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