برقراری ۴۴۵ تماس بامرکز ۱۲۵ همدان و انجام تنها ۵ عملیات طی یک روز

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت در ۲ عملیات اطفای حریق و ۳ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش پرسنل آتش نشانی همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

بیاناتی با بیان اینکه شهروندان دیروز ۴۴۵ مرتبه با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند، گفت: از این تعداد تماس ۵ مورد منجر به عملیات شده، ۱۶ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده، ۱۰۵ تماس اشتباه بوده و متاسفانه ۳۱۹ مورد ایجاد مزاحمت بوده است.

بیاناتی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۲ مورد آتش سوزی شامل ۲ مورد حریق انباری در مجتمع سعیدیه و خیابان تختی بوده است.

رئیس سازمان آتش‌نشانی همدان گفت: همچنین ۳ مورد عملیات امداد و نجات شامل نجات افراد محبوس شده در آسانسور در شیرسنگی، نجات افراد محبوس شده در خودرو در خیابان طالقانی و نجات افراد محبوس شده در منزل در کوچمشکی توسط آتش نشانان به انجام رسید.

بیاناتی اضافه کرد: تعداد ۴ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.