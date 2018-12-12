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۲۱ آذر ۱۳۹۷، ۹:۴۵

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی:

۴۸۸ تن مرغ منجمد از خراسان جنوبی به افغانستان صادر شد

۴۸۸ تن مرغ منجمد از خراسان جنوبی به افغانستان صادر شد

بیرجند- مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی از صادرات ۴۸۸ تن مرغ منجمد طی هشت ماهه سال جاری از استان به افغانستان خبر داد.

محمد اصغر زاده در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۴۸۸ تن مرغ منجمد طی هشت ماهه سال جاری به افغانستان صادر شده است، افزود: صادرات مرغ در مدت مشابه سال گذشته به این کشور هدف صفر بوده است.

وی بیان کرد: صادرات مرغ به افغانستان بیش از ۷۳۲ هزار دلار برای خراسان جنوبی ارز آوری داشته است.

اصغر زاده با بیان اینکه همچنین طی این مدت دو میلیون و ۴۰۲ هزار و ۵۰۰ قطعه به دیگر استان ها صادر شده است، گفت: عمده این صادرات به استان سیستان و بلوچستان رفته است

وی با اشاره به صادرات گوشت مرغ در سال جاری اظهار کرد: در هشت ماهه سال جاری ۱۰ هزار و ۸۸۶ تن گوشت مرغ به مشهد، سیستان و بلوچستان و تهران صادر شده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی افزود: در مدت مشابه سال گذشته ۸ هزار و ۷۴۴ تن صادرات گوشت مرغ داشته ایم.

وی با بیان اینکه همچنین در سال جاری سه میلیون و ۱۵۹ هزار قطعه جوجه یک روزه به استان های همجوار صادر شده است، گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته سه برابر رشد داشته است.

کد مطلب 4482934

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