به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان از فردا به مدت ۲ روز در سالن دانشگاه آزاد اسلامی شهر بابل برگزار می شود. تیم های گرجستان، ترکیه، اوکراین، هند، قرقیزستان و مجارستان به همراه دو تیم بیمه رازی بابل و پاس ستارگان ساری تیم های اول و دوم لیگ برتر کشتی آزاد ایران در سال ۹۷ در این مسابقات شرکت می کنند.

بر اساس برنامه این رقابتها، مراسم قرعه کشی این مسابقات امشب در شهر بابل برگزار می شود و تیم ها در دو گروه چهار تیمی از صبح فردا به صورت تیم به تیم به مصاف هم خواهند رفت.

در پایان رقابت های گروهی تیم های اول هر گروه دیدار فینال، تیم های دوم دیدار رده بندی، تیم های سوم مسابقه کسب عنوان پنجم و تیم های چهارم نیز دیدار برای کسب عنوان هفتم را در روز جمعه برگزار خواهند کرد.