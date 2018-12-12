نخستین سلفی «اینسایت» از مریخ به زمین رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، حتی کاوشگرهای رباتیک هم گاهی اوقات مانند توریست ها رفتار می کنند. کاوشگر و لندر اینسایت نخستین سلفی خود در مریخ را ثبت کرد.

به این ترتیب تیم مهندسان این ماموریت توانستند چشم اندازی از پنل های خورشیدی و بدنه آن را ببینند.

اینسایت همچنین نخستین چشم انداز کامل از سطح ۱۴ در ۷ فوتی را به زمین فرستاد که به زودی عملیات حفاری را در آنجا آغاز می کند.

به گفته تیم این ماموریت زمینی که کاوشگر در آن حفاری خواهد کرد، ایمن به نظر می رسد زیرا در آنجا هیچ صخره، تپه و سوراخی دیده نمی شود.

هر یک از تصاویر جدید این کاوشگر موزاییکی از چند عکس است که به یکدیگر چسبانده می شوند. هرچند سلفی به وسیله یک بازوی رباتیک گرفته شده اما در حقیقت ترکیبی از ۱۱ عکس است. چشم انداز محل فعالیت کاوشگر نیز از ۵۲ تصویر ساخته شده است.

به این ترتیب دانشمندان می توانند قبل از آنکه اینسایت ابزارهای خود را برای حفاری به کار گیرد، به دقت منطقه را بررسی کنند.