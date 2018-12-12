دوربین هوشمندی که صدای مزاحم را حذف می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این دوربین مجهز به دستیار صوتی هوشمندی است که با بررسی انواع اصوات محیطی با دقت بسیار بیشتری صداهای مزاحم را شناسایی و حذف می کند.

دوربین مذکور با ضبط تصاویر حرکات دهان هر فرد و استفاده از الگوریتمی خاص نه تنها کلمات و حروف ادا شده را تشخیص می دهد، بلکه می تواند آنچه که قرار است توسط شخص بیان شود را پیش بینی کند و بر همین مبنا فرکانس های مرتبط را تقویت کرده و اصوات اضافی را پالایش می کند.

عملکرد این دوربین شباهت زیادی با عملکرد مغز در زمان تلاش برای شنیدن صحبت های افراد دارد. زیرا مغز هم آنچه که ما می شنویم را با آنچه که از دهان فرد خارج می شود ترکیب می کند تا متوجه محتوای صحبت های طرف مقابل شود.

الگوریتم مورد استفاده در این دوربین هم باز و بسته شدن دهان را درک می کند و هم پهنا و عمق دهان را در زمان صحبت کردن تحلیل می کند.

دوربین مذکور با موفقیت بر روی افرادی از نژادها و جنسیت های مختلف آزمایش شده و نتیجه کار تا به حال رضایت بخش اعلام شده است.