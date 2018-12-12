فساد در وزارت حج عربستان گسترش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، منابع آگاه در هیأت بین المللی نظارت بر مدیریت حرمین شریفین با انتقاد از عملکرد وزارت حج و عمره عربستان تاکید کرد که این وزارتخانه به شدت دچار فساد مالی و اداری شده است.

این منابع تصریح کردند: اختاپوس فساد به طرز شدیدی در وزارت حج و عمره عربستان رخنه کرده به نحوی که برخورد فریبکارانه همراه با دروغ و تقلب این وزارتخانه با حجاج و عمره گذاران سراسر جهان غیرقابل باور است و افراد بسیاری در معرض اخاذی مالی و سیاسی توسط این نهاد سعودی قرار گرفته اند.

به گفته این منابع، فساد مالی و اداری در وزارتخانه مذکور به حدی رسیده که کارمندان و حتی خود مردم عربستان درباره آن سخن می گویند.

این منابع که نامشان فاش نشده گفتند: به عنوان نمونه «ماجد پاشا» تنها به این دلیل که اینکه داماد وزیر حج و عمره عربستان بود، بدون اینکه تخصص یا تجربه ای داشته باشد، مدتی معاون وزیر و رئیس دفتر وی در مکه مکرمه بود.

بنابر گفته این منابع، فساد اداری و اخذ رشوه به کاری روتین در وزارت حج و عمره عربستان تبدیل شده که پس از نفت، یکی از مهمترین منابع درآمد دولت ریاض به شمار می رود. این در حالی است که دستگاه اطلاعات سعودی نیز در امور این وزارتخانه دخالت های زیادی می کند تا جایی که حق دارد بنا به دلایل شخصی یا سیاسی، مسلمانی را از ورود به این کشور برای ادای مناسک حج یا عمره منع کند.

مقر هیات بین المللی نظارت بر چگونگی مدیریت عربستان بر حرمین شریفین و اماکن مقدس در کشور مالزی قرار دارد و در اولین بیانیه خود تصریح کرد که تلاش می کند تا از سوء استفاده از اراضی مقدس برای اهداف سیاسی جلوگیری کند.