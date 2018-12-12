برگزاری «چای، داستان، موسیقی» در جهرم

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین برنامه شب داستان، با عنوان «چای، داستان، موسیقی» سهشنبه شب در تالار فردوسی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهرم برگزار شد و معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان جهرم، بخشدار مرکزی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهرم، هنرمندان و هنردوستان حضور داشتند.
در این برنامه که ویژه داستاننویسان زن بود، ساحل رحیمیپور، زهرا بیگدلی و ندا چهارگانه داستانهایی از خود خواندند.
علاوه بر آن، ۶ موزیسین، قطعاتی را با پیانو و گیتار و تنبک اجرا کردند؛ از نکات مثبت این برنامه طراحی خوب صحنه و اجراهای حساب شده داستان و موسیقی بود.
به گزارش خبرنگار مهر، برنامه «چای، داستان، موسیقی» باحمایت انجمن اهل قلم، کارگاه داستان باران و فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهرم برگزار و با استقبال چشمگیری مواجه شد.
