به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، نمایش «خرده نان» به کارگردانی کوروش سلیمانی روزهای جمعه ۲۳ و یکشنبه ۲۵ آذر ماه طی ۲ نوبت ساعت های ۱۷ و ۱۹ میزبان علاقه مندان تئاتر است.

نمایش «خرده نان» به نویسندگی لویی کالافرت، کارگردان کوروش سلیمانی و بازی رضا بهبودی و آناهیتا اقبال نژاد ساعت ۱۹ با مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰ هزار تومان اجرای خود را در تالار سایه به صحنه می رود.

نمایش «فوتبال» در تالار قشقایی خوانده می شود

دومین برنامه از پروژه «گفتمان شنبه ها» روز شنبه ۲۴ آبان ماه با نمایشنامه خوانی «فوتبال» به نویسندگی پل کانتن و ژرژ بلاک و کارگردانی محمدرضا خاکی در تالار قشقایی تئاتر شهر برگزار می شود. «گفتمان شنبه ها» عنوان مجموعه برنامه هایی است که توسط محمدرضا خاکی با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی و مجموعه تئاتر شهر در شنبه آخر هر ماه در سالن قشقایی برگزار می شود.

قرار بر این است که در این نشست ها نمایشنامه های تازه منتشر شده توسط گروهی از هنرمندان تئاتر خوانده شود و پس از آن با حضور مترجم اثر و یک «کارشناس مهمان» در مورد اثر خوانده شده گفتگو می شود و به پرسش های حاضران در برنامه پاسخ داده شود.

در دومین برنامه این گفتمان ها که به نمایشنامه خوانی «فوتبــال» اثر پــل کانتن و ژرژ بلاک به ترجمه و کارگردانی محمدرضا خاکی اختصاص دارد منصور براهمی و رضا سرور به عنوان کارشناس مهمان حضور دارند.

دومین برنامه از پروژه «گفتمان شنبه ها» ساعت ۱۷ روز شنبه ۲۴ آذر ماه در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.

اجرای «ایستگاه ابری» در پلاتو اجرا

«ایستگاه ابری» به کارگردانی علیرضا کلاهچیان عنوان تازه ترین نمایش پلاتو اجرای مجموعه تئاتر شهر است که از روز سه شنبه ۲۷ آذر ماه اجرای خود را آغاز می کند.

در این اثر نمایشی که از روز سه شنبه ۲۷ آذر ماه تا روز جمعه ۱۴ دی ماه ساعت ۱۸:۳۰ به مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۱۵ هزار تومان روی صحنه می رود وحید آقاپور و مهدی حاجیان به عنوان بازیگر حضور دارند، این در حالی است که سینا ییلاق بیگی طراح صحنه، رضا خضرایی طراح نور، سروناز امیدی طراح لباس، الهه افخمی دستیار و برنامه ریزی، سعید برجعلی دستیار کارگردان، صبا موسوی طراح پوستر و شیرین جهان زاده عکاس دیگر عوامل اجرایی نمایش را تشکیل می دهند.

در خلاصه نمایش ایستگاه ابری» آمده است: «یک سرباز جنگی و یک سربازی پستی در جایی گرفتار می شوند و ...»